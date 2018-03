Tiongkok Sebut Proposal Tarif AS Memicu Efek Berantai

Kementerian Perdagangan Tiongkok mengungkapkan usulan tarif dari Amerika Serikat (AS) atas impor baja memiliki risiko memicu efek berantai dan menyebarkan proteksionisme di seluruh dunia. Tentu diharapkan AS bisa mengkaji ulang keputusan tersebut dan menyelesaikan persoalan dimaksud melalui dialog dan upaya semacamnya."Praktik buruk Amerika Serikat seperti membuka kotak Pandora," kata Juru Bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok Gao Feng, ketika diminta untuk berkomentar mengenai langkah-langkah perbaikan perdagangan atau investigasi yang baru-baru ini diambil oleh Uni Eropa dan Jepang, seperti dikutip dari CNBC, Jumat 30 Maret 2018.Menurutnya kelebihan kapasitas produksi adalah masalah global dan karena itu perlu semua negara bekerja sama guna menyelesaikan persoalan dimaksud. "Solusinya bukan menutup pintu, tetapi untuk membukanya, memperdalam kerja sama, dan memanfaatkan keunggulan masing-masing untuk meningkatkan kepentingan bersama," tegasnya.Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin optimis perjanjian perdagangan akan dinegosiasikan dengan Tiongkok. Adapun pembahasan itu menjadi penting dengan harapan menghindari terjadinya perang dagang antara AS dengan Tiongkok."Kami akan melanjutkan dengan tarif kami. Kami sedang mengusahakannya. Kami juga bekerja pada pembatasan investasi, tetapi kami secara bersamaan melakukan negosiasi dengan Tiongkok untuk melihat apakah kami dapat mencapai kesepakatan," kata Mnuchin."Kami melakukan percakapan yang sangat produktif dengan mereka. Saya sangat berharap kami akan mencapai kesepakatan, tetapi jika tidak kami melanjutkan dengan tarif ini. Kami tidak menahan mereka kecuali kami memiliki perjanjian yang dapat diterima bahwa Presiden menandatangani secara aktif," pungkasnya.(ABD)