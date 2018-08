: Harga minyak mentah dunia menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat. Namun demikian, si emas hitam ini melemah sepanjang minggu karena kekhawatiran kelebihan pasokan akan membebani pasar AS.Mengutip Antara, Sabtu, 18 Agustus 2018, harga minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September naik 0,45 dolar AS atau 0,7 persen menjadi USD65,91 di New York Mercantile Exchange, setelah menyentuh level tertinggi di USD66,39 per barel.Sementara itu harga patokan internasional minyak mentah Brent pengiriman Oktober naik 0,40 dolar AS atau 0,6 persen menjadi USD71,83 per barel di London ICE Futures Exchange, setelah menyentuh level tertingginya di USD72,49 per barel.Harga minyak mentah AS turun untuk pekan ketujuh berturut-turut dan patokan global Brent turun untuk minggu ketiga berturut-turut. Pekan ini Brent turun 1,4 persen dan minyak mentah AS turun 2,6 persen.Data Pemerintah AS minggu ini menunjukkan peningkatan besar dalam persediaan minyak mentah, dengan produksi yang juga meningkat.Jumlah rig pengeboran minyak AS, sebuah indikator produksi mendatang, tidak berubah minggu ini di 869 rig, jauh lebih tinggi dari 763 rig yang beroperasi setahun lalu, lapor perusahaan energi Baker Hughes.Penyeret harga utama lainnya pada prospek ekonomi suram karena ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok, serta melemahnya mata uang negara berkembang yang membebani pertumbuhan dan konsumsi bahan bakar, ujar para pedagang dan analis.(AHL)