Sektor Manufaktur AS Melambat di Agustus 2018

: Survei Outlook Bisnis Manufaktur Agustus mengindikasikan sektor manufaktur di beberapa negara bagian timur Amerika Serikat (AS) mengalami pertumbuhan lebih lambat, lapor Federal Reserve Bank of Philadelphia. Kondisi tersebut tentu bisa memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi AS secara keseluruhan.Mengutip Xinhua, Sabtu, 18 Agustus 2018, survei yang dilakukan oleh Federal Reserve Bank of Philadelphia yang bertanggung jawab untuk Distrik Ketiga meliputi Pennsylvania timur, selatan New Jersey, dan Delaware, menunjukkan bahwa sektor manufaktur di kawasan itu mengalami pertumbuhan lebih lambat pada Agustus.Indeks difusi untuk aktivitas umum menurun 14 poin bulan ini menjadi 11,9, yang merupakan pembacaan terendah dalam 21 bulan. Hampir 32 persen dari produsen melaporkan peningkatan aktivitas secara keseluruhan bulan ini, sementara 20 persen melaporkan penurunan. Indeks pesanan baru turun 22 poin menjadi 9,9.Perusahaan-perusahaan terus melaporkan keseluruhan pekerjaan yang lebih tinggi, tetapi peningkatannya kurang kuat pada bulan ini. Indeks ketenagakerjaan saat ini turun tiga poin menjadi 14,3. Indeks kerja rata-rata saat ini menurun tiga poin. Akan tetapi, perusahaan tetap optimistis dan sebagian besar indikator menunjukkan perbaikan.Survei Outlook Bisnis Manufaktur adalah survei bulanan produsen di Distrik Federal Reserve Ketiga. Responden yang disurvei menunjukkan adanya arah perubahan dalam aktivitas bisnis secara keseluruhan dan dalam berbagai ukuran kegiatan di pabrik mereka.Di sisi lain, membengkaknya tingkat utang Pemerintah AS menjadi tantangan terbesar bagi Presiden AS Donald Trump. Adapun masalah tersebut bisa meluas dampaknya ke pasar saham sehingga perlu ada langkah antisipasi agar tidak memberikan beban signifikan bagi perekonomian.Minggu ini, Departemen Keuangan AS mengumumkan harus meningkatkan jumlah lelang obligasi selama tiga bulan ke depan. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa utang pemerintah akan semakin besar dan mulai memengaruhi kenaikan suku bunga lebih cepat daripada sekarang.(ABD)