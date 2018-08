Penjualan Ritel di AS Diprediksi Melampaui Target di 2018

National Retail Federation (NRF) mengungkapkan penjualan ritel di Amerika Serikat (AS) diperkirakan naik lebih tinggi dari target sebelumnya di 2018 ini. Hal itu dikarenakan adanya reformasi pajak oleh administrasi Trump dan beberapa indikator ekonomi lainnya berada di jalur yang positif.Mengutip CNBC, Jumat, 17 Agustus 2018, belanja di pengecer -tidak termasuk mobil, di pom bensin, dan di restoran- diprediksi akan naik antara 4,2 hingga 4,8 persen, National Retail Federation mengatakan. Kondisi tersebut memberikan pandangan terbaru dan kemungkinan tidak direvisi hingga sisa tahun ini."Upah yang lebih tinggi, keuntungan dalam pendapatan yang dapat dibelanjakan, pasar kerja yang kuat, dan kekayaan bersih rumah tangga yang tinggi telah mengatur panggung untuk pertumbuhan yang sangat kuat dalam ekonomi yang digerakkan oleh konsumsi negara," kata Presiden dan CEO NRF Matthew Shay dalam sebuah pernyataan."Kami tahu ini akan menjadi tahun yang baik, tetapi ternyata menjadi lebih baik dari yang diharapkan," tambah Matthew Shay.Namun demikian, Shay tidak menampik ada ketidakpastian seputar perang dagang antara AS dengan Tiongkok yang dapat memengaruhi belanja ritel. Presiden AS Donald Trump telah mengusulkan tarif tambahan pada USD200 miliar barang dari Tiongkok yang akan mencakup campuran barang-barang konsumen."Meskipun peningkatan ini dalam perkiraan kami, ketidakpastian seputar perang perdagangan dan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan sebagian karena kenaikan harga minyak dapat membuat konsumen berhati-hati selama musim gugur," kata Kepala Ekonom NRF Jack Kleinhenz.NRF mengatakan penjualan ritel untuk paruh pertama di 2018 naik 4,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam rata-rata pergerakan tiga bulan terbaru, mereka telah naik sebanyak 4,4 persen secara tahun ke tahun.(ABD)