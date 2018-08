Merosot Tiga Bulan Terakhir, Harga CPO Berpotensi Pulih

: Ekspor crude palm oil (CPO) Malaysia sedang dalam tren menurun selama tiga bulan terakhir. Namun ada harapan untuk tumbuh positif setelah pengiriman periode 1-25 Juli yang naik hampir lima persen dibandingkan bulan sebelumnya."Namun kenaikan itu tidak berlangsung lama karena sebagian besar kenaikan tersebut berasal dari pengiriman ke Benua Afrika, yang notabene bukan pembeli reguler dan besar dari Malaysia. Volume pengiriman ke Benua Afrika tersebut jauh lebih rendah dari tujuan seperti India dan Uni Eropa," ujar Analis Monex Investindo Futures Arie Nurhadi, dalam hasil risetnya, Rabu, 1 Agustus 2018.Patokan tarif impor yang tinggi, persediaan yang melimpah, ditambah terjadinya depresiasi mata uang lokal telah mengubah prospek ekspor pasar CPO secara keseluruhan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Data fundamental yang berpotensi mempengaruhi laju pergerakan CPO berikutnya pada 10 Agustus dengan adanya rilis data dari Malaysian Palm Oil Board (MPOB).Perdagangan Rabu 1 Agustus 2018, saat tulisan ini disusun, pergerakan harga CPO sedang berada pada level 2.198 ringgit Malaysia. Dengan perdagangan hari ini dibuka pada harga 2.197 ringgit Malaysia, sementara harga tinggi (high) tercatat berada di 2.202 ringgit Malaysia, dan harga rendah (low) di 2.190 ringgit Malaysia.Setelah prediksi awal atas adanya peningkatan ekspor di Juli dengan perkiraan data dari perusahaan inspeksi kargo ITS dan AmSpec telah menunjukkan ekspor cenderung turun sebesar 1,40 persen menjadi 3,50 persen dibandingkan Juni.Komoditas CPO pada perdagangan Selasa 31 Juli 2018 ditutup di harga 2.194 ringgit Malaysia, dengan histori pada hari perdagangan tersebut menyentuh harga rendah di 2.176 ringgit Malaysia, serta harga tinggi di 2.204 ringgit Malaysia.CPO berjangka Malaysia naik tipis pada perdagangan Selasa, pulih pasca penurunan terendah satu minggu pada hari perdagangan sebelumnya. Kembali dukungan pemulihan harga oleh adanya kenaikan harga kedelai Amerika Serikat dan mata uang ringgit Malaysia yang lemah. Ringgit Malaysia melemah sebesar 0,2 persen di 4,0630 ringgit Malaysia per USD1.Adapun harga acuan CPO kontrak untuk pengiriman Oktober di Bursa Malaysia Derivatives Exchange naik sebesar 0,1 persen pada 2.194 ringgit Malaysia per metrik ton pada akhir hari perdagangan setelah sebelumnya pada saat sesi perdagangan berjalan sempat menyentuh 2.176 ringgit Malaysia yang merupakan kisaran harga terendah sejak 25 Juli.Potensi adanya penguatan pada hari ini perlu konfirmasi penembusan harga pada level resistance di kisaran 2.218 ringgit Malaysia (resistance 1), 2.228 ringgit Malaysia (resistance 2), dan 2.246 ringgit Malaysia (resistance 3).Sementara perdagangan di hari ini juga terdapat potensi pelemahan yang dapat terjadi dengan acuan support di kisaran harga 2.173 ringgit Malaysia (support 1), 2.185 ringgit Malaysia (support 2), dan 2.165 ringgit Malaysia (support 3).(AHL)