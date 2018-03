Tiongkok 'Tancapkan Kaki' di Brunei

Penguasa Brunei Sultan Hassanal Bolkiah berusaha mencari investasi saat persediaan minyak dan gas negeri itu semakin sedikit. Memanfaatkan kondisi itu, Tiongkok menempatkan salah satu kesultanan Asia Tenggara itu sebagai tempat sandaran untuk perekonomiannya.Bank-bank internasional seperti HSBC dan Citibank baru-baru ini menghentikan operasinya di Brunei dalam menghadapi bisnis minyak dan gas yang semakin tertekan oleh penurunan harga energi global. Tapi satu lembaga keuangan utama telah mengisi kekosongan itu yakni Bank of China (BOC). BOC membentuk cabang di Brunei pada 2016 untuk memfasilitasi investasi langsung asing Beijing.Duta besar Tiongok untuk Brunei Yang Jian, tahun lalu menggambarkan kesultanan tersebut sebagai simpul penting dalam Inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) senilai USD1 triliun, inisiatif pengembangan infrastruktur kontinental dan maritim oleh Presiden Xi Jinping.Beberapa pengamat percaya bahwa Tiongkok bermaksud memanfaatkan investasi utamanya dengan penguasa Brunei untuk mempengaruhi negara tersebut dalam perselisihan teritorial di Laut Cina Selatan."Tiongkok menempatkan tekanan besar pada Brunei untuk mengakui pembangunan bersama di zona ekonomi eksklusifnya (EEZ). Ini adalah hak yang secara jelas termasuk dalam Brunei oleh pembacaan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS)," kata Bill Hayton, Associate Fellow dalam Program Asia Pasifik di Chatham House dikutip dari Asia Times, Selasa, 20 Maret 2018.Dia memprediksi Brunei dengan senang hati akan mengambil investasi dari Jepang, negara-negara Asia Tenggara lainnya, Amerika Serikat atau Eropa. Namun, saat ini, hanya pengusaha Tiongkok yang melihat peluangnya. Beijing telah memperdalam hubungan diplomatik dengan pemerintah daerah lainnya dengan menawarkan proyek investasi, paket bantuan yang murah hati dan kesepakatan perdagangan.Langkah-langkah tersebut terkadang memunculkan sentimen oposisi dan anti-Tiongkok mengenai masalah kedaulatan. Sampai saat ini, kekayaan minyak Brunei telah memungkinkannya untuk menghindari ketergantungan ekonomi ke Tiongkok.Menurut berbagai penelitian sebelum sumber baru ditemukan, cadangan tersebut akan habis dalam dua dekade pada laju ekstraksi saat ini. Meskipun telah mendukung perdagangan bebas regional dan mempromosikan investasi sektor non-energi, pengamat percaya bahwa negara kecil tersebut tidak siap menghadapi rintangan di depan.Raja Brunei, yang lama mewaspadai ketergantungan negara yang tidak sehat terhadap sektor energi, sedang melihat diplomasi Beijing untuk melakukan diversifikasi. Dengan demikian, ia membiarkan kesultanan menjadi pos regional bagi kepentingan bisnis Tiongkok selama tidak strategis.Kedua belah pihak membentuk Koridor Ekonomi Brunei-Guangxi (BGEC) pada tahun 2014 untuk meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral. BGEC dijadwalkan untuk investasi bersama senilai lebih dari USD500 juta yang akan memperdalam keterlibatan ekonomi dengan wilayah Guangxi Zhuang, China selatan, yang memiliki akses langsung ke Laut Cina Selatan.Tiongkok sejauh ini adalah investor asing terbesar Brunei, dengan total investasi diperkirakan sekitar USD4,1 miliar. Pabrik kilang dan petrokimia Muara Besar yang didukung Tiongkok, proyek investasi asing terbesar dalam sejarah Brunei, akan memperkuat posisi tersebut. Investasi Tiongkok telah membayar tahap pertama konstruksi senilai USD3,4 miliar, sedangkan tahap kedua akan menelan biaya sekitar USD12 miliar.Hengyi Industries International Pte Ltd, perusahaan swasta yang dikelola swasta yang berbasis di Bandar Seri Begawan, sedang membangun fasilitas tersebut dan berharap dapat memulai operasinya pada kuartal pertama 2019. Kompleks ini diharapkan dapat menciptakan lebih dari 10 ribu pekerjaan dan mencakup 175 ribu barel kapasitas per hari yang akan menghasilkan bensin, solar dan bahan bakar jet.Sebuah usaha patungan strategis baru antara Kelompok Sel Teluk Guangxi Beibu China dan Darussalam Assets Sdn Bhd, sebuah perusahaan investasi yang terkait dengan pemerintah, mulai beroperasi pada tahun lalu Terminal Petugas Muara, pelabuhan terbesar di Brunei. Perusahaan-perusahaan Cina juga berinvestasi di sektor telekomunikasi dan pertanian kesultanan."Pemerintah Brunei sadar akan risiko keterlibatan yang terlalu dekat dengan Tiongkok. Ini berkoordinasi sangat erat dengan pemerintah Singapura mengenai hal tersebut," kata Hayton.Berbicara di sidang parlemen tahunan Brunei awal bulan ini, sang raja meminta diversifikasi ekonomi yang lebih besar untuk membalikkan penurunan ekonomi. Wawasan 2035 atau Visi 2035, bertujuan untuk mengubah negara itu menjadi perdagangan regional dan pusat keuangan dalam dua dekade mendatang.Peluncuran bursa saham Brunei yang akan diluncurkan akan menjadi dasar untuk mempromosikan lebih banyak investasi di luar sektor energi dan menyediakan sumber pendanaan alternatif untuk bisnis kecil. Telecom, perusahaan energi hilir dan lembaga keuangan diharapkan untuk mendaftar di pasar modal.Setelah empat tahun mengalami penurunan, ekonomi Brunei diperkirakan akan mengalami pemulihan moderat pada 2018, terkait dengan pemulihan harga minyak dunia. Kesultanan tersebut mengumpulkan pendapatan sebesar USD3,76 miliar tahun lalu, dengan 75 persen berasal dari hidrokarbon, namun masih mencatat defisit fiskal USD1,5 miliar. Pada 2016, defisit mencapai USD2,6 miliar.Untuk mencari investasi asing, Brunei melakukan penandatanganan dalam TPP-11, atau Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Trans-Pacific Partnership (CPTPP), pakta perdagangan dan pihak untuk negosiasi yang sedang berlangsung untuk kesepakatan perdagangan regional Komprehensif Ekonomi Regional (RCEP) yang diajukan oleh Tiongkok.Maung Zarni, mantan profesor Studi Asia di Universitas Brunei mengatakan berkurangnya cadangan hidrokarbon dan kebutuhan diversifikasi yang mendesak telah membuat kesultanan jelas dimasuki Tiongkok, di mana ia dipandang sebagai sekutu kunci potensial bagi Beijing karena mengejar tujuan maritim strategisnya sendiri."Brunei adalah satu-satunya tempat di mana Beijing kemungkinan besar akan menghadapi perlawanan terhadap angkatan laut biru," jelas dia."Kesultanan kecil ini yang tidak penting sebagai pasar konsumen dan potensi sumber daya yang terbatas telah menjadi penting bagi para perencana dan ahli strategi Tiongkok," tambah dia.(SAW)