Wall Street Terangkat Pembicaraan Perdagangan AS

: Saham-saham di Wall Street naik dan menghapus kerugian sebelumnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Sentimen pasar terangkat harapan baru pembicaraan perdagangan antara Washington dan mitra-mitra dagang utamanya.Mengutip Antara, Rabu, 28 November 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 108,49 poin atau 0,44 persen menjadi 24.748,73 poin. Indeks S&P 500 menguat 8,75 poin atau 0,33 persen menjadi 2.682,20 poin.Sementara indeks komposit Nasdaq berakhir 0,85 poin atau 0,01 persen lebih tinggi menjadi 7.082,70 poin. Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup menguat, dengan sektor kesehatan dan konsumen masing-masing naik 0,99 persen dan 0,91 persen, memimpin kenaikan.Sedangkan untuk sektor material turun 1,25 persen, merupakan pemain terburuk di antara sektor-sektor dalam indeks. Saham Amazon membalikkan penurunan dalam perdagangan awal menjadi ditutup 0,01 persen lebih tinggi, setelah perusahaan mengatakan pihaknyamemiliki hari belanja terbesarnya selama ini dalam Cyber Monday.Saham United Technologies anjlok lebih dari 4,00 persen setelah meluncurkan rencana untuk memecah unist usaha lift, AC dan bisnis kedirgantaraan. Wall Street juga mencerna data ekonomi.Indeks Harga Rumah Nasional NSA The S&P CoreLogic Case-Shiller, ukuran utama dari harga rumah AS, melaporkan kenaikan tahunan 5,5 persen pada September, turun dari 5,7 persen di bulan sebelumnya, menurut laporan yang dirilis oleh S&P Dow Jones Indeks pada Selasa, 27 November 2018.Indeks kepercayaan konsumen AS berdiri di 135,7 pada November, turun dari rekor tertinggi 18 tahun di 137,9 pada Oktober, kata The Conference Board yang berbasis di New York. Angka tersebut meleset dari konsensus pasar.(AHL)