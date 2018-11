Harga minyak berbalik naik pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negaranya melakukan kontak dengan OPEC dan bersedia melanjutkan kerja sama dengan kartel minyak yang dipimpin Saudi itu."Kami sekarang berhubungan dengan OPEC dan jika diperlukan kami akan melanjutkan kerja bersama ini," kata Putin, di sebuah forum investasi, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 30 November 2018.Putin mengaku dia merasa nyaman dengan harga minyak USD60 yang seimbang dan adil. Pernyataan itu datang setelah pertemuan antara Kementerian Energi Rusia dan kepala produsen minyak domestik Rusia. Kondisi ini bukan tidak mungkin bisa menjaga stabilitas pasar minyak dunia.Minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari naik USD1,16 menjadi USD51,45 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari naik USD0,81 menjadi ditutup pada USD59,57 per barel di London ICE Futures Exchange.Pasar terus mengamati dengan cermat tanda-tanda kebijakan minyak global yang akan keluar dari pertemuan produsen-produsen minyak utama dunia pada KTT G20, yang dijadwalkan pada 30 November hingga 1 Desember, terutama di antara para pemimpin negara-negara Arab Saudi, Rusia dan Amerika Serikat.Moskow menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu dengan Pangeran Mahkota Saudi Mohammed bin Salman di Argentina selama KTT G20, dengan masalah kematian jurnalis Jamal Khashoggi yang menjadi fokus utama.Para investor telah khawatir bahwa Arab Saudi akan menghindari konfrontasi dengan Amerika Serikat mengenai masalah-masalah termasuk menopang harga minyak, karena Presiden AS Donald Trump berdiri di belakang Salman atas pembunuhan Khashoggi.(ABD)