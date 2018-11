Harga Minyak Dunia Anjlok

Harga minyak dunia jatuh ke level terendah untuk tahun ini pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Hal itu terjadi karena Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) sekali lagi merevisi proyeksi ke bawah untuk permintaan minyak pada 2019.Mengutip Xinhua, Rabu, 14 November 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember turun USD4,24 untuk menetap di USD59,69 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember turun USD4,65 menjadi ditutup pada USD65,47 per barel di London ICE Futures Exchange.Minyak mentah Amerika Serikat telah terperosok ke dalam pasar yang lemah (bear market) karena kemunduran konstan harga minyak selama enam minggu terakhir. Dalam laporan mingguan yang dikeluarkan Selasa, OPEC memangkas perkiraan untuk permintaan minyak di 2019 untuk bulan keempat berturut-turut.Kartel minyak yang awalnya memproyeksikan permintaan global akan meningkat 1,29 juta barel per hari (bpd) pada 2019, diubah jadi turun sebanyak 70 ribu bph dibandingkan dengan perkiraan bulan lalu. Kondisi ini akan memberikan ruang untuk perubahan harga minyak dunia.Selain itu, OPEC juga mengatakan bahwa produksi minyak dari negara-negara non-OPEC akan meningkat sebanyak 2,23 juta barel per hari pada tahun depan, naik 120 ribu barel per hari dari perkiraan terakhirnya, menambah tekanan pada harga minyak yang terus menurun.Dengan tanda-tanda kelebihan pasokan, OPEC dan sekutu-sekutunya telah mempertimbangkan pemangkasan produksi minyak dan kemungkinan akan mengumumkan putaran baru pengurangan produksi pada bulan depan. Dengan menjaga pasokan, mereka berharap bisa menjaga keseimbangan pasar minyak dunia.(ABD)