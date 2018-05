Emas Dunia Turun Tipis Akibat USD Menguat

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun tipis pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena dolar Amerika Serikat (USD) terus menguat. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni turun USD0,60 atau 0,05 persen menjadi menetap di USD1.314,10 per ounce.Mengutip Antara, Selasa, 8 Mei 2018, indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,18 persen menjadi 92,78 pada pukul 19.28 GMT, level tertinggi sejak awal 2018.Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah. Ketika dolar AS naik, itu akan mengekang daya tarik untuk emas yang dihargakan dalam dolar AS, yang berubah menjadi kurang menarik bagi investor yang menggunakan mata uang relatif lemah.Pasar saham AS juga membukukan keuntungan pada Senin 7 Mei. Ketika ekuitas naik maka logam mulia biasanya jatuh, karena investor lebih terpikat ke pasar saham. Sementara itu, lonjakan harga minyak telah membuat para pengamat keuangan bertanya-tanya apakah Federal Reserve AS mungkin menjadi lebih agresif dengan kenaikan suku bunga lebih lanjut tahun ini.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 2,4 sen AS atau 0,15 persen, menjadi menetap di USD16,495 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli USDnaik 3,0 atau 0,33 persen menjadi ditutup pada USD913,30 per ounce.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 94,81 poin atau 0,39 persen, menjadi ditutup di 24.357,32 poin. Indeks S&P 500 meningkat 9,21 poin atau 0,35 persen, menjadi berakhir di 2.672,63 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 55,60 poin atau 0,77 persen, menjadi 7.265,21 poin.Dengan tidak adanya data ekonomi utama pada Senin 7 Mei, para investor masih memilah-milah data pekerjaan AS untuk April. Total pekerja non-pertanian AS meningkat 164.000 pada April, gagal memenuhi konsensus pasar sebesar 195.000, Departemen Tenaga Kerja melaporkan.(ABD)