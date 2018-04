Gerak USD Perkasa

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan di New York pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi karena imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat bertenor 10 tahun naik di atas tingkat psikologis penting tiga persen.Mengutip Antara, Kamis, 26 April 2018, pada akhir perdagangan Rabu di New York, euro turun menjadi USD1,2178 dari USD1,2237 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3936 dari USD1,3972 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia susut menjadi USD0,7564 dari USD0,7598.Sedangkan USD dibeli 109,37 yen Jepang, lebih tinggi dari 108,69 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD meningkat menjadi 0,9829 franc Swiss dari 0,9787 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2849 dolar Kanada dari 1,2832 dolar Kanada.Imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10 tahun yang menjadi acuan diperdagangkan menguat di atas tiga persen pada Rabu 25 April, setelah menembus di atas tiga persen untuk pertama kalinya sejak 2014 pada Selasa 24 April.Imbal hasil, barometer untuk suku bunga KPR dan instrumen keuangan lainnya, telah melonjak pada April di tengah tanda-tanda kenaikan inflasi. Para analis mengatakan bahwa imbal hasil yang lebih tinggi mencerminkan ekspektasi suku bunga lebih tinggi, yang biasanya mendukung mata uang.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 59,7 poin atau 0,25 persen, menjadi ditutup di 24.083,83 poin. Indeks S&P 500 bertambah 4,84 poin atau 0,18 persen, menjadi berakhir di 2.639,40 poin. Sementara Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 3,62 poin atau 0,05 persen, menjadi 7.003,74 poin.(ABD)