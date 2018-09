Bankir: Perang Dagang AS-Tiongkok Mulai 'Melukai' Nasabah

Chief Executive Efficer Dutch Bank ING Ralph Hamers memperingatkan bahwa nasabahnya mulai merasakan dampak dari tarif perdagangan global dengan lini produksi diubah termasuk adanya peringatan tentang rilis laba yang dikeluarkan. Langkah ini sejalan dengan keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menerapkan proteksionisme."Kami melihat klien mencari cara untuk mengatur kembali rantai nilai mereka. Kami memastikan bahwa mereka tidak terkena tarif yang lebih tinggi atau memindahkan produksi mereka atau pada dasarnya mengubah rantai nilai mereka," kata Ralph Hamers, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 1 September 2018.Bahkan, Hamers menambahkan, beberapa nasabah telah mengindikasikan penjualan mereka akan turun, biaya mengalami peningkatan, dan ujungnya produk mereka mulai tidak kompetitif. Tentu kondisi ini jika berkepanjangan bisa memberikan daya rusak yang signifikan terhadap laju bisnis di masa mendatang."Sangat jelas bahwa perang dagang tidak baik bagi kepercayaan produsen untuk berinvestasi dan kepercayaan konsumen untuk dikonsumsi. Itu sudah (memiliki) dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi," tuturnya.Bisnis di seluruh dunia telah gelisah karena meluasnya konflik perdagangan saat ini. Pekan lalu, AS dan Tiongkok saling menampar tarif barang senilai USD16 miliar satu sama lain. Kedua negara juga memberlakukan retribusi tit-for-tat atas barang-barang senilai USD34 miliar pada Juli.Pengamat pasar kini melihat efek dari putaran baru dari tarif AS senilai USD200 miliar atas barang Tiongkok yang diperkirakan diberlakukan pada akhir tahun ini. Sementara itu, faktor risiko lain seperti Brexit juga membuat investor berhati-hati, terutama ketidakpastian seputar waktu dan sifat kesepakatan."Perekonomian Inggris tumbuh cukup baik dan pekerjaan membaik di sana. Perekonomian Eropa juga tumbuh cukup baik. Jelas, mungkin lebih dekat dengan tenggat waktu, mungkin beberapa volatilitas datang tetapi saya benar-benar berharap ada akal sehat dengan para politisi untuk mendapatkan kesepakatan," pungkas Hamers.(ABD)