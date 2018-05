Rencana Pajak Trump Diklaim Bekerja untuk Amerika Serikat

Ketika orang Amerika Serikat (AS) mengajukan pajak mereka pada musim semi ini, mereka bergumul untuk terakhir kalinya dengan sistem yang selama beberapa dekade menghimpun gaji mereka dan membuat bisnis Amerika tidak kompetitif. Hal itu karena telah ada perubahan yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump.Mengutip CNBC, Rabu, 2 Mei 2018, potongan pajak dan Undang-Undang Pekerjaan yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Trump pada Desember 2017 diklaim sudah menguntungkan keluarga, pekerja, dan perusahaan Amerika. Amerika Serikat akan terus menuai manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh reformasi pajak untuk tahun-tahun mendatang.Melalui pemotongan pajak berarti keluarga biasa dengan penghasilan USD75 ribu per tahun dengan dua anak akan melihat pemotongan pajak lebih dari USD2.000 pada 2018. Reformasi pajak meningkatkan penghasilan yang dibawa pulang untuk jutaan pekerja sebagai tabel pemotongan yang diperbarui secara bertahap di awal tahun ini.Orang Amerika yang bekerja akan melihat beberapa manfaat dari pajak terkait undang-undang baru, termasuk tarif pajak yang lebih rendah, penggandaan kredit pajak anak, dan pengurangan standar hampir dua kali lipat. Selain itu, penalti pajak dari mandat Obamacare dicabut untuk individu.Manfaatnya juga meluas ke bisnis, yang sekarang beroperasi di bawah sistem pajak yang kompetitif secara global untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Mengurangi tarif pajak perusahaan federal tertinggi dari 35 persen menjadi 21 persen, bergeser dari sistem perpajakan di seluruh dunia ke sistem pajak teritorial sebagian besar.Sejak pemilihannya, fokus Presiden Trump pada peningkatan pertumbuhan ekonomi telah mendorong tingkat pengangguran ke rekor terendah. Setelah lebih dari satu dekade stagnasi, pemotongan pajak, reformasi regulasi, dan kebijakan perdagangan yang diperbarui telah mendorong pertumbuhan PDB ke tingkat yang sehat dan berkelanjutan hampir tiga persen.(ABD)