Wall Street Perkasa Didukung Data Ekonomi Positif

Saham-saham di Wall Street berakhir lebih tinggi pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena para investor mencerna sejumlah laporan ekonomi positif yang baru dirilis. Di sisi lain, para investor juga mengawasi penyerangan yang dipimpin Amerika Serikat (AS) di Suriah selama akhir pekanMengutip Antara, Selasa, 17 April 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 212,90 poin atau 0,87 persen, menjadi ditutup di 24.573,04 poin. Indeks S&P 500 meningkat 21,54 poin atau 0,81 persen menjadi berakhir di 2.677,84 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 49,63 poin atau 0,70 persen, menjadi 7.156,28 poin.Taksiran awal penjualan ritel dan jasa makanan AS untuk Maret mencapai USD494,6 miliar atau naik sebanyak 0,6 persen dari bulan sebelumnya dan mengalahkan konsensus pasar, Departemen Perdagangan mengumumkan.Sementara itu, aktivitas bisnis tumbuh pada kecepatan yang kuat di negara bagian New York, menurut perusahaan-perusahaan yang menanggapi Survei Manufaktur Empire State pada April 2018. Saham Bank of America naik 0,44 persen menjadi USD29,93 per saham, setelah bank AS itu menyampaikan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan.Indeks kondisi bisnis umum utama, berada di 15,8, tetap kuat di wilayah positif, meskipun mengalami penurunan tujuh poin dari level Maret, menunjukkan laju pertumbuhan yang agak lebih lambat.Dalam berita perusahaan, saham Merck melonjak 2,59 persen menjadi 58,65 dolar AS setelah perusahaan itu mengatakan obat kankernya Keytruda mengurangi risiko kematian dalam uji coba sebesar 51 persen ketika dikombinasikan dengan kemoterapi, dibandingkan kemo saja.(ABD)