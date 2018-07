Indeks FTSE-100 Inggris Berakhir Naik 0,34%

Saham-saham Inggris berakhir lebih kuat pada perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London naik 0,34 persen atau 25,88 poin, menjadi 7.626,33 poin. Kebijakan Brexit masih dilihat investor apakah memberi efek negarit atau positif terhadap perekonomian Inggris.Mengutip Antara, Rabu, 18 Juli 2018, Just Eat, sebuah perusahaan jasa pesanan dan pengiriman makanan online, meningkat 2,74 persen, menjadi peraih keuntungan terbesar dari saham-saham unggulan. Diikuti oleh saham grup induk perusahaan Berkeley dan Antofagasta, yang masing-masing naik 2,53 persen dan 2,22 persen.Paddy Power Betfair, perusahaan taruhan dan perjudian online Inggris, menderita kerugian paling besar di antara saham-saham unggulan, dengan sahamnya jatuh 3,24 persen. Disusul oleh saham WPP, perusahaan iklan dan humas multinasional Inggris, yang merosot 2,96 persen, serta Barclays, bank investasi dan jasa keuangan multinasional, turun 1,65 persen.Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 55,53 poin atau 0,22 persen menjadi berakhir di 25.119,89 poin. Indeks S&P 500 bertambah 11,12 poin atau 0,40 persen, menjadi ditutup di 2.809,55 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir meningkat 49,40 poin atau 0,63 persen, menjadi 7.855,12 poin.Netflix melaporkan laba kuartalan setelah pasar ditutup pada Senin waktu setempat. Untuk pertama kalinya dalam lima kuartal, perusahaan membukukan kerugian besar pada penambahan pelanggan. Raksasa layanan streaming AS itu menambahkan 5,15 juta pelanggan pada kuartal kedua, sekitar satu juta lebih rendah dari perkiraan.Johnson & Johnson melaporkan hasil yang lebih baik dari perkiraan pada Selasa waktu setempat. Perusahaan mencatat laba per saham disesuaikan sebesar USD2,10 dan pendapatan USD20,8 miliar di mana keduanya melebihi ekspektasi analis.Musim laporan kinerja keuangan emiten dimulai dengan awal yang bagus. Laba kuartal kedua diperkirakan akan meningkat 21,1 persen dari periode yang sama tahun lalu. Tidak termasuk sektor energi, estimasi pertumbuhan pendapatan menurun menjadi 17,3 persen.(ABD)