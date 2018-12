Kemilau Emas Berjangka Tekan Dolar AS

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir di level tertinggi dalam lima bulan. Hal itu terjadi karena logam mulia terdorong oleh melemahnya dolar Amerika Serikat (USD) menjelang pembaruan kebijakan moneter minggu ini dari Federal Reserve.Mengutip Xinhua, Rabu, 19 Desember 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Februari naik USD1,80 atau 0,14 persen menjadi menetap di USD1.253,60 per ons. Indeks USD, yang menjadi alat ukur terhadap enam saingan mata uang utama lainnya, turun 0,14 persen menjadi 97,01 pada 1715 GMT.Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD yang berarti jika USD menguat, emas berjangka akan turun karena emas, harga dalam USD, menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 5,80 sen atau 0,39 persen menjadi menetap di USD14,701 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari turun sebanyak USD1,10 atau 0,14 persen menjadi ditutup pada USD794,80 per ons.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 82,66 poin atau 0,35 persen menjadi 23.675,64. Kemudian S&P 500 naik sebanyak 0,22 poin atau 0,01 persen menjadi 2,546.16. Indeks Nasdaq Composite naik 30,18 poin atau 0,45 persen menjadi 6.783,91.Adapun Federal Reserve diperkirakan kembali menaikkan suku bunga acuan untuk keempat kalinya pada tahun ini ketika menyimpulkan pertemuan kebijakan dua hari pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Investor akan mencari petunjuk untuk langkah selanjutnya the Fed di kebijakan moneter dan rencananya mengenai kenaikan suku bunga pada tahun depan.Pasar saham telah terguncang sepanjang tahun di tengah kekhawatiran kenaikan suku bunga yang terbilang cepat. Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga acuan oleh the Fed pada Desember mencapai 74,9 persen, menurut alat FedWatch CME Group.(ABD)