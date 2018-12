Wall Street Pamer Kekuatan

Saham-saham di Wall Street menguat pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu terjadi setelah Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) setuju untuk mengambil langkah-langkah guna meredakan ketegangan perdagangan dan mempertahankan pembicaraan lanjutan.Mengutip Antara, Selasa, 4 Desember 2018, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 287,97 poin atau 1,13 persen, menjadi berakhir di 25.826,43 poin. Indeks S&P 500 menambahkan 30,20 poin atau 1,09 persen, menjadi ditutup di 2.790,37 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 110,98 poin atau 1,51 persen lebih tinggi menjadi 7.441,51 poin.Selama jamuan makan malam yang diselenggarakan pada Sabtu 1 Desember di Buenos Aires, Argentina, para pemimpin kedua negara yakni AS dan Tiongkok memiliki diskusi yang positif dan konstruktif mengenai masalah perdagangan dan ekonomi serta sepakat untuk tidak memberlakukan tarif tambahan.Saham Boeing dan Caterpillar, perusahaan dengan eksposur pendapatan luar negeri yang tinggi, masing-masing naik 3,81 persen dan 2,42 persen. Harga saham pembuat cip yang beroperasi di Tiongkok dan sejumlah besar penjualan mereka di negara itu juga meningkat, dengan Advanced Micro Devices dan Nvidia masing-masing melonjak 11,31 persen dan 4,04 persen.Di sisi ekonomi, aktivitas manufaktur AS naik lebih besar dari yang diantisipasi pada November tetapi belanja konstruksi lebih buruk dari yang diperkirakan, jatuh untuk bulan ketiga berturut-turut. Indeks PMI (Purchasing Manager Index) manufaktur ISM tercatat 59,3 persen pada November, lebih baik dari angka Oktober di 57,7 persen.Sedangkan pengeluaran konstruksi AS jatuh untuk bulan ketiga berturut-turut pada Oktober menjadi sebesar USD1,31 triliun karena pengeluaran untuk proyek-proyek swasta menurun, menurut Departemen Perdagangan AS.(ABD)