Emas Berjangka Tumbang Akibat USD Perkasa

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Pelemahan terjadi karena data pekerjaan Amerika Serikat (AS) yang kuat memberikan dorongan terhadap USD dan mendukung ekspektasi untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut pada akhir tahun ini.Mengutip Xinhua, Sabtu, 8 September 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember turun USD3,9 atau 0,32 persen menjadi ditutup pada USD1.200,4 per ons. Amerika Serikat menciptakan 201 ribu pekerjaan baru pada Agustus, menjaga tingkat pengangguran di terendah 18 tahun pada level 3,9 persen, lapor Departemen Tenaga Kerja.Laporan pekerjaan yang kuat dipandang sebagai pendukung niat Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga acuan setidaknya sekali lagi pada September, yang sudah diperkirakan. Indeks USD yang mengukur mata uang terhadap enam saingan naik sebanyak 0,39 persen menjadi 95,4 pada 1900 GMT.Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD yang berarti jika dolar menguat maka emas berjangka akan turun karena emas, harga dalam USD, menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 1,1 sen atau 0,08 persen menjadi menetap di USD14,17 per ons. Sedangkan platinum untuk Oktober turun sebanyak USD10,5 atau 1,33 persen menjadi ditutup pada USD780,4 per ons.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 79,33 poin atau 0,31 persen menjadi 25.916,54. Sedangkan S&P 500 tertekan sebanyak 6,37 poin atau 0,22 persen menjadi 2,871.68. Indeks Nasdaq Composite merosot 20,18 poin atau 0,25 persen menjadi 7.902,54.Indeks Dow Jones menurun dengan perusahaan perjalanan dan serikat teknologi di antara pemain terburuk. Saham kedua perusahaan turun lebih dari satu persen pada penutupan. Sebanyak 10 dari 11 sektor utama S&P 500 diperdagangkan lebih rendah dengan real estate dan utilitas memimpin para penghambat.(ABD)