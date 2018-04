Meredanya Ketegangan Geopolitik Buat Harga Minyak Dunia Meredup

Harga minyak mentah dunia di New York Mercantile Exchange dan London ICE Futures Exchange menurun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi saat ketegangan geopolitik mereda setelah AS dan Prancis hampir mencapai kesepakatan untuk mempertahankan kesepakatan nuklir dengan Iran.Mengutip Antara, Rabu, 25 April 2018, patokan Amerika Serikat, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni, harganya turun sebanyak USD0,94 menjadi menetap di USD67,70 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara minyak mentah Brent, yang menjadi patokan global, untuk pengiriman Juni kehilangan sebanyak USD0,85 menjadi ditutup pada harga USD73,86 per barel di London ICE Futures Exchange. Penurunan harga itu antara lain dipengaruhi oleh dampak pertemuan Trump dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.Dalam konferensi pers Selasa 24 April dengan Macron, yang ingin mempertahankan kesepakatan itu, Trump mengatakan dia dan Macron setidaknya bisa memiliki kesepakatan di antara kami sendiri dengan cukup cepat, menurut CNBC.Amerika Serikat memiliki waktu hingga 12 Mei untuk memutuskan apakah akan menghentikan kesepakatan nuklir dengan Iran dan menerapkan kembali sanksi terhadap produsen terbesar ketiga di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).Selain itu, para investor juga terus memantau data persediaan minyak mentah Amerika Serikat, yang dijadwalkan rilis Rabu waktu setempat, dengan para analis memperkirakan adanya penurunan, baik dalam stok minyak mentah maupun dalam pasokan bensin.(ABD)