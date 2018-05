AS Berencana Tidak Memperpanjang Pembebasan Tarif Baja dan Aluminium

Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Wilbur Ross mengungkapkan jika administrasi Trump memutuskan untuk mengenakan tarif tinggi terhadap baja dan aluminium pada beberapa sekutu maka akan dilakukan segera. Langkah ini diharapkan bisa menyehatkan perekonomian AS di masa mendatang.Pada Senin lalu, Gedung Putih berencana memperpanjang batas waktu untuk pembebasan tarif pada sekutu seperti Uni Eropa, Kanada dan Meksiko selama 30 hari. Namun, Ross mengatakan, Gedung Putih tidak berniat memperpanjang tenggat waktu tersebut dan ingin membuat keputusan segera guna mengekang dugaan pelanggaran perdagangan."Jika kita akan memaksakannya, kita harus segera melakukannya, atau orang-orang akan mulai memainkan sistem," kata Ross, seperti dikutip dari CNBC, Rabu, 2 Mei 2018.AS dan Uni Eropa (UE) telah mengadakan diskusi yang berpotensi menghasilkan kesepakatan dan Ross berharap ada potensi untuk menghindari tarif. Administrasi Trump telah secara permanen mengecualikan Korea Selatan dari pengenaan tarif karena negara itu setuju untuk berada di bawah kesepakatan perdagangan baru.Baca: Rupiah Pagi Bergerak Negatif ke Rp13.928/USD Itu juga dapat membebaskan negara-negara seperti Argentina, Australia, dan Brasil karena perjanjian terpisah untuk menangani praktik perdagangan. Trump menganggap baja dan aluminium telah merugikan produsen logam AS. Dia mengusulkan tarif untuk menindaklanjuti janji-janji kampanye guna menindak apa yang disebutnya praktik perdagangan yang tidak adil.Baca: Analis: Rupiah Masih Rentan ke Zona Merah Ross adalah salah satu bagian dari delegasi pejabat ekonomi AS yang menuju Tiongkok pada minggu ini untuk diskusi perdagangan. Trump telah mengkritik defisit perdagangan AS dengan Tiongkok dan berjanji untuk melawan dugaan pencurian kekayaan intelektual oleh perusahaan Tiongkok.Baca: Charnic Capital Siap Catatkan Saham Pagi Ini Washington dan Beijing masing-masing telah mengusulkan serangkaian tarif yang tentunya memberikan ancaman terhadap perekonomian di keduanya. Administrasi Trump berharap dapat mencapai kesepakatan terpisah dengan Tiongkok untuk menghindari kemungkinan peningkatan ketegangan perdagangan."Saya tidak akan pergi ke sana jika saya tidak berpikir ada harapan," pungkasnya.(ABD)