Bursa Saham AS Ditutup Bervariasi

Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir bervariasi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena investor terus mencerna perkembangan terbaru tentang masalah perdagangan antara AS dan Tiongkok, serta rilisnya data ekonomi. Adapun sengketa dagang masih memberikan beban terhadap pasar saham.Mengutip Xinhua, Jumat, 14 Desember 2018, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 70,11 poin atau 0,29 persen menjadi 24.597,38. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 0,53 poin atau 0,02 persen menjadi 2.650,54. Indeks Nasdaq Composite turun 27,98 poin atau 0,39 persen menjadi 7.070,33.Pasar optimistis di sesi awal dengan Dow Jones melompat lebih dari 200 poin pada level tertingginya. Optimisme tentang perdagangan dan reli saham General Electric (GE) berkontribusi pada kenaikan awal ekuitas, namun ketidakpastian masih bertahan dan membatasi kenaikan pasar, para ahli mencatat.Saham Procter & Gamble dan McDonald's masing-masing naik 2,62 persen dan 1,61 persen, memimpin kenaikan di Dow Jones. Nike dan DowDupont menurun, di antara pemain terburuk dalam indeks 30 saham. Saham GE melonjak lebih dari tujuh persen pada Kamis waktu setempat setelah analis JP Morgan meningkatkan stok.Sebanyak enam dari 11 sektor utama di S&P 500 ditutup lebih tinggi, karena kenaikan dalam utilitas dan consumer staples mengimbangi kerugian dalam material dan keuangan.Di sisi ekonomi, dalam pekan yang berakhir 8 Desember, angka pendahuluan untuk klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, turun 27.000 dari tingkat revisi minggu sebelumnya menjadi 206.000, lebih rendah dari perkiraan pasar, Departemen Tenaga Kerja melaporkan.(ABD)