Pasar Saham AS Berakhir Menghijau

Pasar saham Amerika Serikat (AS) ditutup lebih tinggi pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Kondisi itu terjadi karena investor menunggu keputusan terbaru dari bank sentral tentang kenaikan suku bunga acuan.Mengutip Xinhua, Rabu, 19 Desember 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 82,66 poin atau 0,35 persen menjadi 23.675,64. Kemudian S&P 500 naik sebanyak 0,22 poin atau 0,01 persen menjadi 2,546.16. Indeks Nasdaq Composite naik 30,18 poin atau 0,45 persen menjadi 6.783,91.Adapun Federal Reserve diperkirakan kembali menaikkan suku bunga acuan untuk keempat kalinya pada tahun ini ketika menyimpulkan pertemuan kebijakan dua hari pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Investor akan mencari petunjuk untuk langkah selanjutnya the Fed di kebijakan moneter dan rencananya mengenai kenaikan suku bunga pada tahun depan.Pasar saham telah terguncang sepanjang tahun di tengah kekhawatiran kenaikan suku bunga yang terbilang cepat. Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga acuan oleh the Fed pada Desember mencapai 74,9 persen, menurut alat FedWatch CME Group.Kenaikan suku bunga dapat menjadi rintangan bagi perusahaan kecil yang memiliki proporsi utang yang tinggi, sehingga setiap tanda bahwa the Fed berencana untuk terus menaikkan suku setiap kuartal dapat membebani sentimen perusahaan. Sementara itu, investor terus mencerna data ekonomi yang lemah.Pembangunan rumah keluarga tunggal jatuh ke bawah satu setengah tahun, menunjuk pada melemahnya pasar perumahan yang lemah yang dapat meluber ke ekonomi yang lebih luas. Produsen di New York melaporkan bahwa aktivitas bisnis tumbuh lebih lambat dalam beberapa bulan terakhir.Indeks kondisi bisnis utama General State Manufacturing Survey, yang dikumpulkan oleh Federal Reserve Bank of New York, turun sebanyak 12,4 poin menjadi 10,9 pada Desember. Pencapaian itu lebih lemah dibandingkan dengan ekspektasi analis sekitar 20,6.Sentimen homebuilder turun pada Desember ke titik terendah dalam lebih dari tiga tahun karena pembeli potensial menunda pembelian rumah baru, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keterjangkauan. Ukuran kunci dari sentimen mundur empat poin pada Desember menjadi 56, menurut Asosiasi Nasional Pembangun Rumah/Indeks Pasar Perumahan Wells Fargo.(ABD)