Proyeksi The Fed Berpeluang Mengkhawatirkan Pelaku Pasar

Ada kecenderungan hawkish yang lebih dalam terhadap pandangan Federal Reserve tentang suku bunga yang bisa mengkhawatirkan pelaku pasar. Sebelumnya, the Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga dengan pertimbangan kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) dalam kondisi yang kuat.Mengutip CNBC, Sabtu, 24 Maret 2018, pejabat Federal Reserve, dalam pertemuan pertama mereka yang dipimpin oleh Jerome Powell, menaikkan perkiraan rata-rata mereka untuk tingkat dana pada 2019 menjadi 2,9 persen dari 2,7 persen, dan untuk 2020 menjadi 3,4 persen dari 3,1 persen. Itu adalah perkiraan yang relatif agresif terhadap ekspektasi pasar.Namun, totalnya mereka hanya sekitar 30 basis poin pengetatan selama dua tahun ke depan. Yang lebih memprihatinkan datang dengan melihat lebih dekat pada seberapa banyak pejabat Fed lebih hawkish daripada median. Ini menunjukkan risiko ke pasar pasti untuk Fed yang lebih hawkish selama beberapa tahun ke depan.Yang pasti, itu bisa berubah jika data ekonomi datang lebih lemah dari yang diharapkan, terutama jika inflasi tidak naik menuju tujuan dua persen the Fed. Tetapi jika ekonomi mengikuti ramalan saat ini, tidak akan terlalu banyak bagi the Fed untuk berakhir menjadi lebih hawkish dari sikap saat ini.Pada konferensi pers pertamanya sebagai Ketua Fed, Powell dibanjiri dengan pertanyaan tentang ramalan, tetapi dia meremehkan signifikansi mereka. Ringkasan proyeksi ekonomi adalah kompilasi dari perkiraan tingkat individu. Komite membuat satu keputusan pada pertemuan ini dan itu untuk menaikkan tingkat dana federal sebesar 25 basis poin."Ringkasan proyeksi ekonomi adalah prakiraan individu yang disusun dan ditulis," kata Powel yang artinya perkiraan bukan kebijakan, tetapi mereka dapat menyarankan di mana risiko berada.Proyeksi the Fed untuk tahun ini menunjukkan perkiraan rata-rata 2,1 persen untuk tingkat dana, tetapi delapan pejabat berada di atas median (lebih dari setengah komite). Perkiraan rata-rata mereka ke tingkat dana 2,4 persen, yaitu satu kenaikan lebih dari median -untuk total empat tahun ini.(ABD)