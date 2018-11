Harga Emas Dunia Berkilau

: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange lebih tinggi pada penutupan perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Penguatan ini terjadi karena dolar AS melemah setelah komentar dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell tampak menyiratkan kenaikan suku bunga ke depan lebih sedikit.Mengutip Antara, Kamis, 29 November 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik USD10,2 atau 0,84 persen menjadi USD1.223,6 per ons.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 24,1 sen atau 1,71 persen menjadi USD14,325 per ons. Platinum untuk penyerahan Januari 2019 turun USD9,00 atau 1,08 persen menjadi USD826,3 per ons.Indeks dolar AS, yang mengukur dolar AS terhadap enam mata uang saingannya, turun 0,53 persen menjadi 96,75 pada pukul 18.30 GMT.Kurs dolar AS memperpanjang pelemahannya terhadap mata uang utama lainnya di akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan pada Rabu bahwa suku bunga bank sentral mendekati netral, meningkatkan taruhan untuk lebih sedikit kenaikan suku bunga di waktu mendatang.Harga emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, yang berarti jika dolar AS melemah maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Investor sebagian besar mengambil pidato terakhir Powell sebagai tanda bahwa the Fed akan memperlambat laju pengetatan kebijakan. Pernyataan itu secara luas dipandang sebagai dovish dari apa yang Powell katakan tentang suku bunga Fed pada awal Oktober.Komentar Powell di awal Oktober lalu menunjukkan bahwa tingkat suku bunga sebelumnya adalah jalan panjang dari apa yang disebut netral, yang mengarah ke ekspektasi pasar pada kenaikan suku bunga keempat yang akan berlangsung pada Desember tahun ini menyusul sebelumnya pada September.Powell menekankan dalam sambutannya bahwa laju bertahap Fed menaikkan suku bunga dimaksudkan untuk menyeimbangkan risiko. "The Fed menganggap serius risiko pendakian terlalu cepat dan memperpendek ekspansi ekonomi, dan di sisi lain mendaki terlalu lambat dan mendorong inflasi atau ketidakstabilan keuangan yang lebih tinggi."(AHL)