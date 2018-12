The Fed Diyakini Tidak Tunduk dari Trump

Ketidaksukaan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan keputusan Federal Reserve terkait menaikkan suku bunga acuan sebenarnya dapat menciptakan efek sebaliknya. Kondisi itu bisa memberikan ketegasan kembali mengenai independensi dan jalur pengetatan kebijakan.Direktur Pelaksana dan Wakil Ketua Pimco John Studzinski berpendapat bahwa Ketua the Fed Jerome Powell tidak akan tunduk pada tekanan dari Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan penaikan suku bunga acuan. Hal itu sejalan dengan keyakinan the Fed terkait kondisi perekonomian AS."Dia tidak akan berkedip dan dia akan menjaga nasihatnya sendiri (keputusan untuk menaikkan suku bunga acuan) sehubungan dengan apa yang dia lakukan dengan kursnya naik selama 12 bulan ke depan," kata Studzinski, seperti dikutip dari CNBC, Selasa, 25 Desember 2018.Sampai batas tertentu, lanjutnya, apapun komentar yang dibuat oleh Trump tentang suku bunga acuan justru menyebabkan the Fed terus menegaskan kembali mengenai independensi dan mandiri dari sisi pengambilan kebijakan moneter. The Fed menganggap dirinya independen dalam pemerintahan, yang berarti tunduk pada pengawasan dari Kongres."Tetapi menetapkan kebijakan moneter secara independen dari tekanan politik," tukasnya,Kemandirian dan independensi bank sentral AS semakin menjadi sorotan di tengah kritik dari Trump. Presiden Trump dalam beberapa bulan terakhir menyebut the Fed sudah gila karena jalur penaikan suku bunganya, dan dilaporkan memiliki peluang membahas pemecatan kepala bank sentral AS.Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin kemudian meremehkan laporan itu. Bahkan, cuitan dari Trump menyebutkan bahwa dia tidak pernah menyarankan untuk memecat Powell meski ada ketidaksetujuan mengenai keputusan pengetatan kebijakan moneter the Fed."Ini bukan orang-orang (pejabat the Fed) yang cenderung pada pemikiran politik jangka pendek tertentu," pungkas Studzinski.(ABD)