USD Perkasa Didukung Data Ekonomi Positif

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Penguatan terjadi lantaran investor mempertimbangkan beberapa laporan ekonomi positif dari Amerika Serikat (AS).Mengutip Antara, Jumat, 10 Agustus 2018, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik sebanyak 0,47 persen menjadi 95,505 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1541 dari USD1,1618 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2845 dari USD1,2892 pada sesi sebelumnya.Sementara itu, dolar Australia merosot ke USD0,7384 dibandingkan dengan USD0,7438. Sedangkan USD dibeli 111,02 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 110,97 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9930 franc Swiss dari 0,9929 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3037 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3010 dolar Kanada.Dalam pekan yang berakhir 4 Agustus 2018, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran yang disesuaikan secara musiman turun 6.000 dari tingkat direvisi minggu sebelumnya menjadi 213 ribu, di bawah konsensus pasar, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan. Rata-rata pergerakan empat minggu mencapai 214.250, turun 500 dari rata-rata direvisi minggu sebelumnya.Dalam laporan terpisah, departemen mengumumkan bahwa Indeks harga produsen (PPI) untuk permintaan akhir tidak berubah pada Juli, disesuaikan secara musiman, meleset dari perkiraan pasar yang naik 0,3 persen."Mengingat pelemahan mengejutkan baik di PPI utama dan PPI tanpa makanan dan energi adalah karena penurunan besar-besaran dalam harga-harga perdagangan hanya membalikkan setengah keuntungan besar-besaran dalam dua bulan sebelumnya, ini bukan berita baik pada inflasi mendatang," kata Kepala Ekonom FTN Financial Chris Low, dalam sebuah catatan.(ABD)