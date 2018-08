Industrialis Tiongkok Sulit Lepas dari Paman Sam

: Produsen sarung tangan, Ren Jiding, kini harus memutar otak agar tak kehilangan pasar ekspor. Tiongkok memang sedang gencar menggulirkan kebijakan yang bertujuan mengurangi hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS).Sayangnya, mencari pasar baru pengganti AS bukan perkara mudah bagi Ren, pemimpin perusahaan bernama Hongyeshangqin Medical Science and Technology Co Ltd. Mayoritas produk sarung tangan yang diproduksi mereka menyasar ke AS, atau sekitar 60 persen dari total ekspor."Kalau melihat negara-negara lain, impor terhadap produk sarung tangan kami jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan AS," tutur Ren.Pemerintah Tiongkok gencar mendorong perusahaan domestik untuk mendiversifikasi negara tujuan ekspor di luar 'Negeri Paman Sam'.Strategi Tiongkok dalam menangkis serangan tarif dari AS juga diperkuat kebijakan Made in China 2025 yang mendukung gerakan sektor industri lokal berbasis penciptaan teknologi mandiri, khususnya di bidang robotik dan bioteknologi.Tianjie He, pengamat dari Oxford Economics, memandang aspek teknologi dan manufaktur sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Tiongkok.Bagaimanapun, sikap Tiongkok tidak lepas dari agresivitas Washington dalam menaikkan tarif bea masuk impor terhadap komoditas Tiongkok senilai USD50 miliar. Setelah Tiongkok melakukan serangan tarif balasan, AS pun bersiap meningkatkan tarif atas komoditas impor dari Tiongkok hingga USD200 miliar.Sarung tangan yang diproduksi perusahaan Ren Jiding masuk daftar komoditas yang dikenai tarif baru. "Kami mencoba membuka pasar ke negara-negara baik di Uni Eropa maupun negara berkembang lainnya, tapi permintaan lesu," cetus.Eksportir Tiongkok tampaknya tidak mudah menyingkirkan AS dari deretan negara tujuan pasar potensial. Ekspor Tiongkok ke AS mencapai USD430 miliar per 2017, atau 20 persen dari nilai ekspor nasional sebesar USD2,2 triliun. "Kami tidak bisa kehilangan pasar AS," tukas David Hu, GM Sinohood Bags Factory Ltd.Hu mengungkapkan produk tas kanvas buatannya yang berskala premium memiliki pangsa pasar di AS hingga 40 persen. Sulit menjelajah pasar baru seperti India, Vietnam, dan Filipina lantaran penawaran harga dari sana terlalu rendah.Credit Suisse mengingatkan ancaman perang tarif dari AS berpotensi menekan pertumbuhan Tiongkok 0,2 persen tahun ini dan 1,3 persen pada 2019. Tiongkok berupaya meredam pukulan dengan memberikan bantuan kepada eksportir yang mengalami kesulitan. Tiongkok telah menginstruksikan perbankan memudahkan pemberian kredit dunia usaha dengan nominal yang lebih besar.Di lain sisi, Beijing berupaya mencari negara importir alternatif guna memasok kebutuhan yang selama ini bersumber dari AS. Misalnya, komoditas kedelai, ikan, maupun produk otomotif. Pasar potensial dari lingkaran One Belt One Road (OBOR) pun akan dimanfaatkan Tiongkok untuk meningkatkan neraca perdagangan. ((AHL)