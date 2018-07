Kritik Trump terhadap The Fed Dinilai Tanda Bahaya

Mantan Gubernur Federal Reserve Frederic Mishkin menilai kecaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap kebijakan Federal Reserve dinilai tanda bahaya. Pasalnya, pernyataan Trump terhadap keputusan the Fed bisa menggangu independensi bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter.Dalam sebuah wawancara dengan CNBC, Presiden Trump mengaku frustrasi dengan the Fed dan mengatakan dia tidak senang dengan adanya keputusan kenaikan suku bunga AS. "Ini bukan kebijakan yang baik dari administrasi, tetapi Anda tahu ini adalah Donald Trump," kata Mishkin, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 21 Juli 2018.Presiden AS jarang mengganggu kebijakan Federal Reserve. Bahkan, Pemerintahan Clinton yang mengadopsi pendirian untuk mengormati independensi bank sentral menjadi penting untuk ekonomi yang sehat dan guna mengendalikan tingkat inflasi, Mishkin mencatat."Semua Presiden AS sampai sekarang telah mengikutinya," tuturnya.The Fed telah menaikkan suku bunga dua kali tahun ini dan telah mengindikasikan akan memiliki dua kenaikan lagi hingga akhir tahun ini. Trump mengatakan kepada Joe Kernen dari CNBC bahwa dia tidak menyetujui, meski ia menempatkan orang yang sangat baik dalam tubuh the Fed yakni Jerome Powell sebagai Ketua the Fed."Kami tidak tahu apakah pada kenyataannya tekanan bisa menjadi lebih kuat atau tidak. Pada saat ini, saya tidak akan melihat bahwa ini menjadi masalah besar namun di sisi lain itu adalah tanda bahaya," tegasnya.Trump membantu mengantar pemotongan pajak besar-besaran akhir tahun lalu yang memangkas tingkat pajak perusahaan dari 35 persen menjadi 21 persen. Sebagai imbalannya, Trump telah memberikan penguatan terhadap pasar saham dan ekonomi pada kecepatan untuk tumbuh hampir tiga persen pada 2018, jauh di atas tingkat usai resesi sebelum ia menjabat.(ABD)