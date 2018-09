Bursa Saham AS Ditutup Bervariasi

Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup bervariasi pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena investor mencerna rilis data ekonomi. Di sisi lain, investor masih mencermati efek dari perang dagang yang dilakukan Presiden AS Donald Trump kepada para mitra dagangnya, termasuk pembahasan mengenai NAFTA.Mengutip Xinhua, Sabtu, 1 September 2018, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 23,73 poin atau 0,09 persen menjadi 25.963,19. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 0,39 poin atau 0,01 persen menjadi 2.901,52. Indeks Nasdaq Composite meningkat 21,17 poin atau 0,26 persen menjadi 8.109,54.Sentimen konsumen di Amerika Serikat naik sedikit pada Agustus, berlawanan dengan ekspektasi para ekonom, menurut survei bulanan Universitas Michigan. Indeks sentimen konsumen mencapai 96,2 dalam pembacaan akhir bulan itu.Meski ada kenaikan pada akhir Agustus, namun sentimen konsumen tetap di level terendah sejak Januari. Hasil ini sangat berbeda dengan laporan yang sangat menggembirakan dari sisi pertumbuhan ekonomi nasional, menurut pernyataan yang dirilis universitas.Kekhawatiran perdagangan terus membebani sentimen investor minggu ini. Adapun Jumat menandai batas waktu bagi Kanada untuk bergabung dengan kesepakatan perdagangan baru dengan Amerika Serikat dan Meksiko. Kesepakatan bersama yang terjadi diharapkan bisa saling menguntungkan di masa yang akan datang.Presiden AS Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat dan Meksiko telah mencapai pakta perdagangan bilateral awal yang akan menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) dan bahwa Kanada harus bergabung dengan kesepakatan atau menghadapi tarif terhadap industri manufaktur mobil Kanada.(ABD)