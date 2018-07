Harga Emas Dunia Naik Tipis

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange sedikit lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Hal itu terjadi karena investor beralih ke pembelian safe haven di tengah friksi perdagangan terbaru antara Amerika Serikat dan Tiongkok.Mengutip Antara, Jumat, 13 Juli 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus, naik sebanyak USD2,2 atau 0,18 persen menjadi ditutup pada USD1.246,6 per ons. Dalam perdagangan hari sebelumnya, emas turun selama dua hari berturut-turut, karena dolar AS yang terus menguat memberikan tekanan terhadap logam mulia.Para investor sangat khawatir tentang dampak dari gesekan perdagangan antara dua negara ekonomi terkemuka di dunia yakni AS dan Tiongkok, karena Perwakilan Perdagangan AS mengatakan Washington sedang mempersiapkan untuk menerapkan tarif 10 persen pada USD200 miliar barang-barang lainnya yang diimpor dari Tiongkok.Pengumuman itu datang hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat memberlakukan tarif 25 persen pada USD34 miliar barang-barang yang diimpor dari Tiongkok. Tidak ditampik, langkah ini bisa menimbulkan gejolak serta memberikan beban terhadap pasar saham dan instrumen investasi.Para analis mencatat bahwa di tengah ketidakpastian aset-aset safe haven seperti logam mulia menjadi lebih menarik bagi para investor, sehingga memberikan dukungan terhadap emas selama sesi perdagangan.Namun demikian, kenaikan emas tertahan oleh penguatan dolar AS terhadap mata uang utama lainnya. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,11 persen menjadi 94,823 di akhir perdagangan.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September bertambah 16,6 sen AS atau 1,01 persen menjadi menetap di USD15,977 per ons. Platinum untuk penyerahan Oktober naik sebanyak USD11,4 atau 1,37 persen menjadi ditutup pada USD846,4 per ons.(ABD)