Pelaku Bisnis Meksiko Serukan Perlindungan Pekerjaan dalam NAFTA

Asosiasi bisnis di Meksiko menyerukan pemerintah untuk melindungi pekerjaan dan daya saing dalam pembicaraan yang sedang berlangsung tentang Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA).Presiden Dewan Koordinasi Bisnis yang berpengaruh (singkatan bahasa Spanyol CCE) Juan Pablo Castanon mengatakan setiap perjanjian harus melindungi kepentingan perdagangan bebas."Prioritas kami adalah, dan akan terus berlanjut, promosi modernisasi yang menguntungkan lapangan kerja dan daya saing negara kami," tambahnya dikutip dari Xinhua, Minggu, 26 Agustus 2018.Tim negosiasi dari Amerika Serikat dan Meksiko baru-baru ini memulai kembali perundingan di Washington tentang NAFTA, meskipun perbedaan pada isu-isu penting dan absenya Kanada telah menghambat proses tersebut.Dia mengatakan bahwa CCE mensyaratkan jaminan hukum bahwa investasi akan mempercepat pembangunan negara serta mengarah pada pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik.Pemimpin CCE mengatakan bahwa lebih dari 100 spesialis dari seluruh sektor produksi Meksiko berkumpul di Washington untuk menemani tim negosiasi pemerintah.Menteri Ekonomi Meksiko dan kepala perunding NAFTA Ildefonso Guajardo mengatakan kepada para wartawan di Washington bahwa perundingan dapat diperpanjang hingga pekan depan.Renegosiasi NAFTA dimulai pada Agustus tahun lalu atas permintaan Presiden AS Donald Trump yang mengatakan perjanjian sebelumnya tidak adil menguntungkan Meksiko dengan mengorbankan industri AS, dan mengancam akan mundur dari kesepakatan perdagangan kecuali tuntutan AS terpenuhi.(SAW)