AS Berharap Capai Kesepakatan dengan Tiongkok

Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin optimistis perjanjian perdagangan akan dinegosiasikan dengan Tiongkok. Adapun pembahasan itu menjadi penting dengan harapan menghindari terjadinya perang dagang antara AS dengan Tiongkok."Kami akan melanjutkan dengan tarif kami. Kami sedang mengusahakannya. Kami juga bekerja pada pembatasan investasi, tetapi kami secara bersamaan melakukan negosiasi dengan Tiongkok untuk melihat apakah kami dapat mencapai kesepakatan," kata Mnuchin, seperti dikutip dari CNBC, Selasa, 27 Maret 2018."Kami melakukan percakapan yang sangat produktif dengan mereka. Saya sangat berharap kami akan mencapai kesepakatan, tetapi jika tidak kami melanjutkan dengan tarif ini. Kami tidak menahan mereka kecuali kami memiliki perjanjian yang dapat diterima bahwa Presiden menandatangani secara aktif," tambahnya.Indeks Dow Jones turun 724 poin pada Kamis lalu setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani memorandum eksekutif yang akan memberlakukan tarif hingga USD60 miliar dalam impor Tiongkok. Aksi jual berlanjut Jumat karena indeks jatuh 425 poin lebih.Mnuchin mengatakan Tiongkok harus menurunkan tarifnya atas barang-barang Amerika Serikat. Ia mengklaim apa yang dilakukan Presiden AS Donald Trump dilakukan guna melindungi perekonomian AS. Dalam hal ini, AS menginginkan adanya perdagangan bebas yang adil."Ini adalah Presiden yang benar-benar percaya pada perdagangan bebas tetapi menginginkan perdagangan bebas dan adil. Defisit perdagangan harus ditangani dan mereka perlu membuka pasar mereka ke perusahaan kami dan itu perdagangan timbal balik yang adil dan bebas," pungkasnya.(ABD)