Dolar AS Menguat Tipis

Dolar Amerika Serikat menguat tipis di akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Penguatan dapat terjadi meski investor tetap berhati-hati tentang bagaimana Federal Reserve membentuk kebijakan suku bunga acuan selama pertemuan dua hari.Mengutip Xinhua, Rabu, 19 Desember 2018, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1355 dibandingkan dengan USD1,1350 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2638 dibandingkan dengan USD1,2629 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh ke USD0,7171 dibandingkan dengan USD0,7177.Sementara itu, USD membeli 112,53 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 112,75 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD meningkat menjadi 0,9928 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9925 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3492 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3408 dolar Kanada.Pasar saham telah banyak mengantisipasi penaikan suku bunga acuan oleh bank sentral AS tahun ini. Di sisi lain, analis memperkirakan laju the Fed untuk menaikkan suku bunga tahun depan melambat. Beberapa bahkan mengatakan penaikan suku bunga mulai stabil dan kemungkinan berakhir setelah pertemuan kebijakan Fed pada Rabu.The Fed mulai menaikkan suku bunga acuannya dari nol persen menjadi lebih dari dua persen sejak Desember 2015, dan kemudian secara bertahap menaikkannya menjadi kisaran antara 2,25 persen hingga 2,5 saat ini. Hal itu dilakukan sejalan dengan indikator perekonomian seperti tingkat inflasi dan data tenaga kerja.Kemudian, menambah volatilitas pasar, Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menegur the Fed atas kebijakan moneternya dan memberikan tekanan pada keputusan kenaikan suku bunga acuan di tahun ini. Dalam referensi terbarunya kepada the Fed, Trump memperingatkan lembaga itu untuk tidak membuat kesalahan lagi."Jangan biarkan pasar menjadi lebih tidak likuid daripada yang sudah ada. Rasakan kondisi pasar, jangan hanya pergi dengan angka yang tidak berarti. Semoga beruntung!," kata Trump dalam cuitannya.(ABD)