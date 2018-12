Tren Impor Minyak AS Terus Berkurang

Administrasi Informasi Energi (EIA) mencatat Amerika Serikat (AS) mengekspor lebih banyak minyak mentah dan produk minyak bumi daripada impor selama pekan yang berakhir 30 November. Kondisi itu menunjukkan tren penurunan impor minyak mentah jangka panjang dan peningkatan ekspor produk minyak bumi dan minyak mentah.Mengutip Xinhua, Sabtu, 15 Desember 2018, menurut EIA, kondisi ini adalah pertama kalinya bagi AS untuk mengekspor lebih banyak minyak mentah dan produk dibandingkan dengan mengimpornya dalam data mingguan sejak 1991.Sejak 24 November hingga 30 November, Amerika Serikat mengekspor sebanyak 3,2 juta barel per hari minyak mentah serta sekitar 5,8 juta barel per hari dari produk minyak bumi seperti minyak bakar sulingan, bensin dan propana, menurut EIA.Dalam beberapa tahun terakhir, produksi minyak mentah Amerika Serikat telah meningkat, menetapkan rekor 11,5 juta barel per hari pada September, sementara impor minyak mentah AS mengalami penurunan.Setelah rata-rata rekor tinggi 10,1 juta barel per hari pada 2005, impor minyak mentah bruto turun menjadi rata-rata 7,3 juta barel per hari pada 2014. Sejak itu, impor minyak mentah tahunan telah meningkat sedikit, terakhir rata-rata 8,0 juta barel per hari di 2017.Pada saat yang sama, kilang pengilangan Amerika Serikat telah mencapai rekor tertinggi. Peningkatan hasil kilang produk minyak bumi telah melampaui pertumbuhan konsumsi produk minyak bumi AS, yang menyebabkan peningkatan ekspor produk minyak.(ABD)