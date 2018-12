Kemilau Emas Dunia Salip Dolar AS

Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir lebih tinggi untuk sesi ketiga berturut-turut pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Penguatan dapa terjadi lantaran logam mulia didorong oleh melemahnya dolar Amerika Serikat (USD).Mengutip Xinhua, Jumat, 28 Desember 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari naik USD8,10 atau 0,64 persen menjadi menetap di USD1.281,1 per ons. Sedangkan indeks USD, yang mengukur USD terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,58 persen menjadi 96,48 pada 1830 GMT.Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD yang berarti jika USD menguat, emas berjangka akan jatuh karena emas, dihargai dalam USD, menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lain.Sedangkan untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret bertambah 18,70 sen atau 1,24 persen menjadi menetap di USD15,310 per ons. Platinum untuk pengiriman April turun sebanyak USD3,50 atau 0,43 persen menjadi ditutup pada USD801,40 per ons.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak sebanyak 260,37 poin atau 1,14 persen menjadi 23.138,82. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 21,13 poin atau 0,86 persen menjadi 2.488,83. Indeks Komposit Nasdaq naik 25,14 poin atau 0,38 persen menjadi 6.579,49.Pasar melakukan penguatan kembali di Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Ketiga indeks utama membalikkan kerugian awal mereka dan menjadi positif pada penutupan. Dow Jpnes menghapus penurunan 600 poin sebelumnya, karena saham 3M Co. dan IBM mengungguli, menopang indeks.Semua 11 sektor utama di S&P 500 ditutup lebih tinggi, dengan bahan dan industri masing-masing naik 1,85 persen dan 1,24 persen, memimpin para pemenang. Layanan teknologi dan komunikasi maju, berkontribusi pada Nasdaq.(ABD)