Tiongkok Mempertimbangkan Mengenakan Tarif Impor ke AS

Tiongkok dapat menargetkan berbagai bisnis Amerika Serikat (AS) dari pertanian hingga pesawat terbang, otomotif, semikonduktor, dan bahkan layanan. Hal itu bisa dilakukan jika konflik perdagangan dengan Amerika Serikat terus meningkat dari waktu ke waktu., urat kabar China Daily mengatakan dalam editorial.Ketegangan perdagangan telah tumbuh di antara dua ekonomi teratas dunia setelah Presiden AS Donald Trump Jumat lalu mengenakan tarif hingga USD60 miliar dalam beberapa impor Tiongkok. Di sisi lain, Beijing memberikan peringatan dengan membalas hingga USD3 miliar impor AS bahkan mendesak Washington untuk mundur dari tepi jurang.Pada Rabu, utusan perdagangan utama Trump mengatakan dia akan memberi Tiongkok waktu selama 60 hari sebelum tarif pada barang-barang Tiongkok berlaku, tetapi menambahkan bahwa itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk membawa hubungan perdagangan kedua negara ke tempat yang baik.Mengutip Xinhua, Jumat, 30 Maret 2018, China Daily mengutip Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang ketika mengatakan kepada delegasi Kongres AS pekan ini bahwa Tiongkok terbuka untuk berdialog tetapi siap sepenuhnya dengan tindakan balasan.Ia memperingatkan jika konflik terus meningkat, Tiongkok dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan timbal balik terhadap impor produk pertanian selain kedelai, serta pesawat, mobil, dan semikonduktor AS."Dan jika administrasi Trump semakin menghambat investasi Tiongkok di AS, tindakan yang lebih keras seperti pembatasan impor layanan AS dan peninjauan investasi serupa kemungkinan akan ada di meja," tegasnya.Secara terpisah, Hong Kong South China Morning Post melaporkan bahwa para pejabat AS dan Tiongkok telah mengadakan pembicaraan untuk melindungi kedelai Amerika dan produk pertanian lainnya dari sanksi perdagangan.(ABD)