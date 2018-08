Harga Minyak Dunia Melonjak

Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Penguatan terjadi karena Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk memulai kembali menerapkan sanksi-sanksi terhadap penghasil minyak utama Iran.Mengutip Antara, Selasa, 7 April 2018, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September naik USD0,52 menjadi menetap di USD69,01 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober bertambah USD0,54 menjadi ditutup di USD73,75 per barel di London ICE Futures Exchange.Sementar itu, minyak berjangka juga menguat, setelah sumber OPEC mengatakan produksi minyak mentah Saudi secara tak terduga jatuh pada Juli, meningkatkan kekhawatiran tentang pasokan minyak global. Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa AS akan mengaktifkan kembali sejumlah sanksi terhadap sektor keuangan dan industri Iran.Tindakan tersebut diikuti oleh serangkaian sanksi lain yang dijadwalkan untuk November, akan membawa sanksi-sanksi AS terhadap Iran ke level yang setara dengan yang terjadi sebelum kesepakatan multilateral utama yang dicapai pada 2015.Sejumlah sanksi pertama menargetkan pembelian Teheran terhadap uang kertas AS, perdagangan emas dan logam mulia lainnya, serta penggunaan grafit, batu bara, aluminium dan baja dalam proses industri.Putaran sanksi lainnya, yang akan diterapkan kembali pada November, termasuk terhadap sektor-sektor pelabuhan, energi dan pengiriman, transaksi-transaksi terkait perminyakan, serta transaksi-transaksi asing dengan bank sentral Iran, menurut pernyataan itu.Para analis mengatakan bahwa sanksi ekonomi AS yang baru terhadap Iran akan mulai menekan ekspor minyak mentah negara itu dalam beberapa bulan mendatang. Arab Saudi memproduksi minyak mentah sekitar 10,29 juta barel per hari (bph) pada Juli, dua sumber di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) mengatakan pada Jumat 3 Agustus.(ABD)