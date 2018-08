Wall Street Terhempas Akibat Kejatuhan Lira Turki

Saham-saham Amerika Serikat (AS) turun pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Hal itu terjadi karena kegelisahan global dari kejatuhan mata uang lira Turki menyebar ke Wall Street, dengan S&P 500 dan Dow jatuh untuk sesi keempat berturut-turut.Mengutip Antara, Selasa, 14 Agustus 2018, indeks Dow Jones Industrial Average jatuh 125,44 poin atau 0,50 persen menjadi berakhir di 25.187,70 poin. Indeks S&P 500 turun 11,35 poin atau 0,40 persen dan menjadi menetap di 2.821,93 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 19,40 poin atau 0,25 persen, menjadi 7.819,71 poin.Saham-saham keuangan menanggung beban ketakutan penularan Turki, dengan saham Citigroup Inc, Bank of America Corp, Wells Fargo & Co, dan JPMorgan Chase & Co ditutup turun antara 0,8 persen hingga 2,2 persen. Janji oleh bank sentral Turki untuk menstabilkan kemerosotan mata uang lira gagal menenangkan kegelisahan para investor.Mata uang lira telah turun 40 persen terhadap USD sejauh tahun ini. Pasar semua membahas tentang Turki dan kelanjutan dari masalah-masalah perdagangan di luar sana," kata Manajer Portofolio Hodges Funds Gary Bradshaw di Dallas."Pasar pastinya ingin bergerak lebih tinggi, tetapi kami memiliki beberapa kurva yang dilemparkan kepada kami di sepanjang periode tersebut, yang telah menyebabkan beberapa kemunduran dari hari ke hari," tambahnya.Tetapi saham Apple Inc mencapai titik tertinggi sepanjang masa karena perusahaan pertama dengan nilai pasar USD1 triliun yang tercatat di AS itu melanjutkan reli usai pelaporan laba. Saham Apple berakhir naik 0,6 persen. Amazon juga mencatat rekor tertinggi, mencapai USD1.925 per saham. Saham Amazon ditutup 0,5 persen lebih tinggi.Musim laporan laba perusahaan kuartal kedua mendekati garis akhir. Dari 455 perusahaan di S&P 500 yang telah melaporkan labanya sejauh ini, sebanyak 79 persen telah mengalahkan perkiraan para analis, menurut Thomson Reuters. Indeks Volatilitas CBOE, ukuran kecemasan investor, naik untuk sesi ketiga berturut-turut ke tingkat tertinggi dalam lebih dari sebulan.(ABD)