USD Melempem di Tengah Ketegangan Perdagangan AS-Tiongkok

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itut terjadi karena investor mengkhawatirkan ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat serta komentar terbaru dari Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Mario Draghi.Mengutip Antara, Selasa, 10 April 2018, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,31 persen menjadi 89,826 di akhir perdagangan.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2322 dari USD1,2285 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,4132 dari USD1,4085 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik ke USD0,7703 dari USD0,7670.Sedangkan USD dibeli 106,77 yen Jepang, lebih rendah dari 106,87 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9563 franc Swiss dari 0,9587 franc Swiss, dan jatuh menjadi 1,2704 dolar Kanada dari 1,2778 dolar Kanada.Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan pada Minggu bahwa dia tidak mengharapkan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan berlangsung, menurut laporan-laporan media. Para investor menjadi gelisah pekan lalu di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara dua negara terbesar di dunia tersebut.Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Kamis bahwa dia telah meminta Perwakilan Perdagangan AS untuk mempertimbangkan mengenakan tarif tambahan atas produk impor Tiongkok senilai USD100 miliar, meningkatkan ketegangan perdagangan dan menjerumuskan pertumbuhan ekonomi ke dalam ketidakpastian.Sebagai tanggapan, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan pada Jumat bahwa Tiongkok akan melawan dengan biaya berapa pun dan mengambil tindakan pencegahan komprehensif jika Amerika Serikat melanjutkan praktik-praktik proteksionis sepihaknya.Selain itu, greenback turun lebih dari 0,3 persen terhadap euro di akhir perdagangan, setelah Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi mengatakan bahwa penurunan di pasar saham tahun ini tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan zona euro, menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan di zona euro tetap tenang tentang volatilitas pasar baru-baru ini.(ABD)