Ekonom: Tarif Impor ke Tiongkok Tidak Selesaikan Masalah Perdagangan

Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor dari Tiongkok tidak dapat memecahkan masalah defisit perdagangan Amerika dan hanya akan merugikan kedua belah pihak. Sewajarnya Trump mengambil keputusan yang mampu memberikan kebaikan untuk semua pihak."Tindakan yang diambil hari ini oleh administrasi Trump menimbulkan bahaya besar bagi Tiongkok, Amerika Serikat, dan ekonomi dunia," kata mantan Ketua Morgan Stanley Asia dan Rekan Senior Institut Jackson untuk Urusan Global, Universitas Yale, Stephen Roach, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu, 24 Maret 2018.Sebelumnya, Trump menandatangani sebuah memorandum eksekutif yang dapat mengenakan tarif hingga USD60 miliar impor dari Tiongkok yang merupakan langkah unilateral terbaru yang menimbulkan ancaman terhadap perdagangan global.Langkah pemerintah konsisten dengan gagasannya yang sudah lama mengenai menyalahkan defisit perdagangan karena hilangnya pekerjaan manufaktur di negara itu, yang di mata Roach mencerminkan kesalahpahaman mendasar antara sebab dan akibat."Defisit perdagangan AS bukan masalah. Mereka, pada dasarnya, merupakan gejala masalah yang jauh lebih besar yakni kekurangan tabungan domestik yang sangat besar," tegasnya.Menurut Biro Analisis Ekonomi AS, selama tiga kuartal pertama 2017, tingkat simpanan bersih nasional Amerika yang merupakan gabungan tabungan yang disesuaikan dengan penyusutan rumah tangga, bisnis, dan sektor pemerintah adalah rata-rata 1,9 persen dari pendapatan nasional."Masalah perdagangan tidak dapat ditangani oleh tarif. Ini adalah masalah tabungan yang hanya dapat diatasi dengan meningkatkan tabungan domestik," pungkas Roach.(ABD)