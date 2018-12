Pasar Saham AS Ambruk

Pasar saham Amerika Serikat (AS) ditutup ambruk pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi karena investor mencerna data ekonomi terbaru, pidato dari pejabat bank sentral, fakta bahwa Pemerintah AS berada di ambang penutupan.Mengutip Xinhua, Sabtu, 22 Desember 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 414,23 poin atau 1,81 persen menjadi 22.445,37. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 50,84 poin atau 2,06 persen ke 2.416,58. Indeks Komposit Nasdaq turun 195,41 poin atau 2,99 persen menjadi 6.332,99.Pertumbuhan ekonomi AS direvisi turun menjadi 3,4 persen pada kuartal ketiga 2018, lebih lambat dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya, kata Departemen Perdagangan AS. Revisi tersebut mencerminkan penurunan pada pengeluaran konsumen dan ekspor.Federal Reserve Bank Presiden New York John Williams mengatakan bahwa the Fed terbuka untuk mempertimbangkan kembali pandangannya tentang kenaikan suku bunga acuan tahun depan. Williams mengatakan ada risiko terhadap pandangan itu dan mungkin saja perekonomian melambat lebih lanjut.Dia menambahkan pejabat bank sentral tidak hanya akan mendengarkan pasar tetapi semua orang yang mereka ajak bicara, melihat semua data dan siap untuk menilai kembali dan mengevaluasi kembali pandangan mereka. Sementara itu, investor memantau kebuntuan pemerintah di mana Kongres tampaknya tidak punya solusi untuk itu.Pemerintah AS akan ditutup sebagian jika Kongres tidak dapat mengeluarkan tujuh tagihan pada Jumat tengah malam. Presiden AS Donald Trump memperingatkan penutupan pemerintah sangat lama jika anggota parlemen tidak menyetujui anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan antara AS dan Meksiko.(ABD)