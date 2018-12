Indeks Utama Saham AS Rontok

Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup lebih rendah pada Senin waktu setempat (Selasa WIB). Data ekonomi lemah memperbarui kekhawatiran investor atas kemungkinan perlambatan ekonomi. Selain itu, perang dagang yang masih terjadi terus membebani pasar saham.Mengutip Xinhua, Selasa, 18 Desember 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 507,53 poin atau 2,11 persen menjadi 23.592,98. Sedangkan S&P 500 turun 54,0 poin, atau 2,08 persen menjadi 2.545,94. Indeks Nasdaq Composite turun 156,93 poin, atau 2,27 persen menjadi 6.753,73.Posisi Dow Jones saat ini 11 persen lebih rendah dari level tertingginya dalam 52 minggu, sementara S&P 500 turun sebanyak 12 persen dibandingkan dengan rekor tertinggi. Indeks Volatilitas CBOE, yang secara luas dianggap sebagai pengukur ketakutan terbaik dalam ekuitas, mencapai level tertinggi di 23,79.Produsen di New York melaporkan bahwa aktivitas bisnis tumbuh lebih lambat dalam beberapa bulan terakhir. Indeks kondisi bisnis utama General State Manufacturing Survey, yang dikumpulkan oleh Federal Reserve Bank of New York, turun 12,4 poin menjadi 10,9 pada November, lebih lemah dari ekspektasi para analis 20,6.Sentimen pengembang rumah turun pada Desember ke titik terendah dalam lebih dari tiga tahun karena pembeli potensial menunda pembelian rumah baru, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keterjangkauan. Sentimen mundur empat poin pada Desember menjadi 56, menurut National Association of Home Builders/Wells Fargo Housing Market Index.Di sisi lain, taruhan meningkat bahwa bank sentral AS akan mendorong kenaikan suku bunga AS untuk keempat kalinya tahun ini. Namun analis mengatakan fokus telah berubah mengenai bagaimana the Fed mengatur langkah pengetatan lebih lanjut di tengah ketegangan perdagangan global yang sedang berlangsung dan ketidakpastian pasar.Poundsterling Inggris kembali menguat pada Senin waktu setempat (Selasa WIB) setelah jatuh pada Jumat, karena Perdana Menteri Inggris Tereasa May menetapkan suara kedua di parlemen pada rencana Brexit yang ditunda dan sangat ditentangnya dalam pekan mulai 14 Januari.(ABD)