Harga Minyak Dunia Rontok

Harga minyak dunia jatuh pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi karena adanya tanda-tanda kemungkinan melemahnya ekonomi global yang akhirnya meningkatkan kegelisahan pasar dengan penurunan tajam di pasar saham Amerika Serikat.Mengutip Antara, Sabtu, 15 Desember 2018, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari turun USD1,38 menjadi USD51,2 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, patokan global minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari turun USD1,17 menjadi ditutup pada USD60,28 per barel di London ICE Futures Exchange.Investor mencerna serangkaian data ekonomi suram dari Eropa pada Jumat 14 Desember yang menenggelamkan pasar ke dalam risk aversion atau penghindaran risiko yang lebih dalam. Pertumbuhan bisnis zona euro turun ke level terendah dalam empat tahun, menambah kekhawatiran tren perlambatan kegiatan ekonomi di negara-negara besar di tahun depan.IHS Markit Eurozone Composite PMI turun menjadi 51,3 pada Desember, terendah sejak November 2014, menurut perusahaan informasi global IHS Markit yang berbasis di London. Kondisi ini bisa mengartikan adanya perlambatan dari sisi aktivitas bisnis."Arus masuk bisnis baru hampir terhenti, penciptaan lapangan kerja merosot ke level terendah dua tahun dan optimisme bisnis memburuk," kata IHS Markit. Kekhawatiran atas pasokan yang berlebih berlanjut karena pertumbuhan permintaan global tahun depan diperkirakan tetap lamban.Badan Energi Internasional (IEA) mempertahankan proyeksinya untuk pertumbuhan permintaan minyak global tidak berubah dari November sebesar 1,4 juta barel per hari, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan yang diperkirakan sebesar 1,3 juta barel per hari tahun ini.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 496,87 poin atau 2,02 persen menjadi 24.100,51. Sedangkan S&P 500 turun 50,59 poin atau 1,91 persen menjadi 2.599,95. Indeks Nasdaq Composite turun 159,67 poin atau 2,26 persen menjadi 6.910,66.(ABD)