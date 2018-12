Gerak Harga Minyak Dunia Rontok

Harga minyak dunia memperpanjang kerugian pada Senin waktu setempat (Selasa WIB) atau tenggelam lebih jauh ke level terendah dalam satu setengah tahun. Kondisi itu terjadi karena sentimen investor dipengaruhi oleh gejolak di Washington di tengah ketidakpastian.Mengutip Xinhua, Selasa, 25 Desember 2018, minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Februari turun USD3,06 menjadi di USD42,53 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari turun USD3,35 menjadi ditutup pada USD50,47 per barel di London ICE Futures Exchange.Saham AS merosot pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), dengan ketiga indeks utama melemah lebih dari dua persen pada penutupan. Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 653,17 poin atau 2,91 persen menjadi 21.792,20. Sedangkan S&P 500 turun 65,52 poin atau 2,71 persen. Indeks Komposit Nasdaq turun 140,08 poin atau 2,21 persen menjadi 6.192,92.Presiden AS Donald Trump memperbarui kecaman kepada the Fed ketika saham-saham AS jatuh lagi pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), dengan Dow Jones Industrial Average melemah lebih dari 650 poin atau 2,9 persen pada penutupan. Indeks Standard & Poor's 500 ditutup 2,7 persen lebih rendah dan Nasdaq turun 2,2 persen.Media AS melaporkan pada akhir pekan bahwa Trump menimbang pilihan untuk menggulingkan Ketua the Fed Jerome Powell karena frustrasinya yang meningkat dengan berlanjutnya penaikan suku bunga dan kerugian pasar saham selama beberapa bulan terakhir, di mana Trump menyalahkan The Fed.Namun, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin pada Sabtu lalu membantah desas-desus itu dalam sebuah cuitannya dengan mengatakan bahwa Trump mengatakan kepadanya dalam sebuah percakapan bahwa ia tidak pernah menyarankan untuk memecat Powell.Adapun penjualan aset risiko global pada Malam Natal memperdalam penurunan harga minyak dunia selama hampir tiga bulan. Minyak mentah AS dan Brent masing-masing telah turun hampir 45 persen dan 42 persen, dibandingkan dengan tingkat yang terdaftar pada awal Oktober.(ABD)