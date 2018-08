USD Menguat Usai AS Terapkan Kembali Sanksi terhadap Iran

Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena investor mempertimbangkan keputusan Amerika Serikat untuk menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran.Mengutip Antara, Selasa, 7 April 2018, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1553 dari USD1,1579 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2943 dari USD1,3009 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7389 dari USD0,7404.Sementara itu, USD dibeli 111,39 yen Jepang atau lebih tinggi dibandingkan dengan 111,23 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9963 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9940 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3001 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2981 dolar Kanada.Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Amerika Serikat akan mengaktifkan kembali sejumlah sanksi terhadap sektor keuangan dan industri Iran. Tindakan tersebut diikuti oleh serangkaian sanksi lain yang akan membawa sanksi-sanksi AS terhadap Iran ke tingkat setara dengan yang terjadi sebelum kesepakatan multilateral utama dicapai pada 2015.Sejumlah sanksi pertama menargetkan pembelian Teheran terhadap uang kertas AS, perdagangan emas dan logam mulia lainnya, serta penggunaan grafit, batu bara, aluminium dan baja dalam proses industri.Putaran sanksi lainnya, yang akan diterapkan pada November, akan termasuk sektor pelabuhan, energi dan pengiriman, transaksi terkait perminyakan, dan transaksi asing dengan bank sentral Iran, menurut pernyataan itu. Beberapa analis mengatakan ketidakpastian global menjadi positif bagi USD karena greenback dilihat oleh beberapa investor sebagai safe haven.(ABD)