Ketegangan Geopolitik Buat Emas Berakhir Turun 0,3%

Meredanya tensi ketegangan geopolitik global berperan terhadap pelemahan harga emas pada Kamis. Kondisi itu membuat emas berakhir turun 0,3 persen di level USD1.345.60. Sedangkan harga saat penulisan berada di posisi USD1.345,53.Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Jumat, 20 April 2018, komentar yang hawkish dari Fed Mester terkait kebijakan suku bunga AS serta meredanya ketegangan geopolitik berpotensi mendorong turun harga emas di sesi Asia, membidik support di USD1.340.Sentimen penguatan USD dan belum adanya kejelasan perpanjangan sanksi terhadap Iran telah memicu penurunan harga minyak pada Kamis, ditutup turun 0,9% di level USD68,15. Harga saat penulisan USD68,35. Optimisnya investor menjelang pertemuan OPEC yang dijadwalkan Jumat berpeluang memicu penguatan harga minyak di sesi Asia, menguji resisten di $68.90.EURUSD berakhir turun 0,2 persen di level 1.2346 pada Kamis di tengah laporan ekonomi yang mengecewakan yang menegaskan ECB mempertahankan QE. Harga saat penulisan 1.2345. Ekspektasi pasar untuk ECB yang mungkin akan perlambat pengetatan moneter berpeluang melemahkan EURUSD di sesi Asia, membidik support di 1.2300.Dibebani data penjualan retail Inggris dan komentar BOE Carney yang pesimis telah memicu penurunan GBPUSD pada Kamis untuk berakhir turun 0,9 persen di level 1.4083. Pernyataan Gubernur BoE Carney yang meredupkan ekspektasi kenaikan suku bunga Inggris di Mei berpeluang lemahkan GBPUSD di sesi Asia, menargetkan support di 1.4020.Solidnya USD dan tingginya imbal hasil obligasi AS telah memicu penguatan USDJPY pada Kamis untuk ditutup naik 0,1 persen di level 107.37. Harga saat penulisan 107.44. Data inflasi dan industri Jepang yang dirilis pesimis berpeluang dorong kenaikan lebih lanjut USDJPY di sesi Asia, mengincar resisten di 107.80. Potensi rentang perdagangan 107.10-107.80.