Fed: Manufaktur Soroti Kekhawatiran Tarif Trump

Manufaktur-manufaktur pabrikan di seluruh Amerika Serikat (AS) menyatakan kekhawatiran mereka yang meningkat bahwa tarif baru Pemerintah Trump akan menaikkan harga dan mengganggu rantai pasokan, menurut survei Federal Reserve yang dirilis."Manufaktur-manufaktur di semua Distrik menyatakan keprihatinan tentang tarif dan di banyak Distrik melaporkan harga yang lebih tinggi serta gangguan pasokan yang mereka kaitkan dengan kebijakan perdagangan baru," kata the Fed dalam survei terbaru, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 19 Juli 2018.Di Distrik Fed Philadelphia, satu produsen mesin mencatat bahwa dampak dari tarif baja telah mengacaukan rantai pasokannya dan mengganggu pesanan yang direncanakan, menaikkan harga, dan mendorong beberapa pembelian panik, survei menunjukkan.Di Distrik Fed Richmond, salah satu produsen kaleng mengatakan dia tidak bisa mendapatkan kualitas baja yang dibutuhkan di dalam negeri dan mengantisipasi kehilangan bisnis untuk pesaing asing yang tidak dihadapkan dengan tarif baja, menurut survei.Pemerintah Trump telah memberlakukan tarif tinggi untuk produk baja dan aluminium impor atas dasar keamanan nasional, memprovokasi penentangan yang kuat dari komunitas bisnis domestik dan tindakan pembalasan dari mitra dagang AS."Jika proses ini mengarah ke dunia dengan tarif lebih tinggi pada berbagai barang dan jasa yang diperdagangkan, dan itu dipertahankan untuk jangka waktu yang lebih lama maka itu akan berdampak buruk bagi perekonomian kita," kata Ketua Federal Reserve Jerome Powell kepada anggota Komite Jasa Keuangan DPR.Selama dengar pendapat di depan Komite Perbankan Senat, Powell mengatakan kekhawatiran tentang kebijakan perdagangan Pemerintahan Trump mungkin juga berdampak pada upah AS dan pengeluaran modal, meskipun belum muncul dalam angka."Kami telah mendengar serentetan kekhawatiran yang sekarang mulai berbicara tentang rencana belanja modal yang ditangguhkan untuk saat ini," pungkasnya.(ABD)