Fed Sebut Tarif Trump Bisa Ubah Kondisi Ekonomi AS

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menilai ekonomi Amerika Serikat (AS) berada di tempat yang baik, tetapi peningkatan tarif antara Amerika Serikat dan mitra dagang dapat mempengaruhi prestasi itu. Tentu ada harapan agar tarif tinggi yang dikenakan AS dan mitra dagang tidak memberi efek negatif terhadap perekonomian."Saya pikir, terus terang, ekonomi Amerika Serikat berada di tempat yang baik dari sudut pandang siklus dekat dengan pekerjaan maksimum kami dan target harga stabil," kata Powell, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 14 Juli 2018.Perekonomian AS menambahkan 213 ribu pekerjaan selama Juni, menurut laporan kerja terbaru pemerintah yang diterbitkan Jumat. Sementara angka penggajian yang kuat mengalahkan ekspektasi dan mengisyaratkan berlanjutnya ketegangan di pasar tenaga kerja, tetapi kenaikan upah di seluruh negeri tetap relatif lamban.Komentar Ketua Fed datang ketika AS berusaha untuk meningkatkan tekanan pada Tiongkok guna mengatasi defisit perdagangan yang berkepanjangan dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual, sebuah fenomena yang dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi domestik atau global.Administrasi Trump pada Selasa waktu setempat merilis daftar 10 persen tarif pada USD200 miliar barang-barang Tiongkok. Keputusan itu memberikan ancaman baru dari Trump untuk meningkatkan perang perdagangan dan meluas dengan Beijing."Pemerintah mengatakan bahwa apa yang dicoba dicapai adalah tarif yang lebih rendah. Jadi jika itu berhasil, maka itu akan menjadi hal yang baik untuk ekonomi kita," kata Powell."Jika itu berhasil dengan cara lain, sehingga kita akhirnya memiliki tarif tinggi pada banyak produk serta banyak barang dan jasa yang diperdagangkan, katakan lah, dan bahwa mereka menjadi berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama, maka ya, itu bisa menjadi negatif bagi perekonomian kita," pungkas Powell.(ABD)