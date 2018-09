Konflik Perdagangan Buat Emas Berjangka Melonjak

Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup lebih tinggi pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi karena investor beralih ke pembelian safe haven di tengah gesekan perdagangan antara Amerika Serikat dan mitra dagang utamanya.Mengutip Xinhua, Sabtu, 1 September 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik USD1,7 atau 0,14 persen menjadi ditutup pada USD1.206,7 per ons. Namun, greenback memberikan tekanan untuk logam mulia. Indeks USD yang mengukur USD terhadap enam saingan naik 0,42 persen menjadi 95,08 pada 1945 GMT.Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD yang berarti jika USD naik maka emas berjangka akan turun karena emas, harga dalam USD, menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.Gerak emas dan USD terbatas pada kisaran yang relatif sempit dan pasar masih memiliki ruang risiko. Hal itu karena pelaku pasar keuangan sedang mencermati perselisihan yang masih terus terjadi antara administrasi Trump dengan para mitra dagang utamanya.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 3,7 sen atau 0,25 persen menjadi menetap di USD14,557 per ons. Platinum untuk Oktober turun sebanyak USD4,7 atau 0,59 persen menjadi ditutup pada USD787,1 per ons.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 23,73 poin atau 0,09 persen menjadi 25.963,19. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 0,39 poin atau 0,01 persen menjadi 2.901,52. Indeks Nasdaq Composite meningkat 21,17 poin atau 0,26 persen menjadi 8.109,54.Sentimen konsumen di Amerika Serikat naik sedikit pada Agustus, berlawanan dengan ekspektasi para ekonom, menurut survei bulanan Universitas Michigan. Indeks sentimen konsumen mencapai 96,2 dalam pembacaan akhir bulan itu.(ABD)