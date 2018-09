Harga Minyak Dunia Berakhir Beragam

Harga minyak dunia ditutup beragam pada perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena pedagang menilai ada dampak potensial dari pemberian sanksi Amerika Serikat (AS) kepada Iran. AS memperbarui sanksi terhadap Iran setelah menarik diri dari kesepakatan nuklir yang dicapai pada 2015 antara Teheran dan kekuatan dunia.Mengutip Xinhua, Sabtu, 15 September 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober naik 40 sen AS dan menetap di USD68,99 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman November turun 9 sen menjadi USD78,09 per barel di London ICE Futures Exchange.Washington memberlakukan kembali beberapa sanksi keuangan mulai 6 Agustus, sementara yang memengaruhi sektor perminyakan Iran akan mulai diberlakukan mulai 4 November. Analis percaya bahwa kekhawatiran terus-menerus tentang dampak sanksi AS terhadap ekspor minyak mentah Iran tetap mendukung harga minyak.Sementara itu, jumlah rig yang beroperasi di ladang minyak AS naik tujuh menjadi total 867 rig pekan ini, perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes mengatakan dalam laporan mingguannya pada Jumat. Kondisi ini biasanya memberikan efek terhadap pergerakan harga minyak.Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik sebanyak 8,68 poin atau 0,03 persen menjadi 26.154,67. Sedangkan S&P 500 naik 0,80 poin atau 0,03 persen menjadi 2.904,98. Indeks Nasdaq Composite turun 3,67 poin atau 0,05 persen menjadi 8.010,04.United Technologies dan Boeing termasuk di antara pemenang terbesar. Saham perusahaan masing-masing naik 1,68 persen dan 1,22 persen pada penutupan perdagangan. Sementara itu, saham Apple ditutup 1,14 persen lebih rendah, setelah sesi sebelumnya yang kuat.(ABD)